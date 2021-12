Marcello Fois presenta “L’invenzione degli italiani. Dove ci porta Cuore”

Appuntamento da non perdere, domenica 12 dicembre alle 17:00, alla Biblioteca Comunale di Misano Adriatico. Lo scrittore Marcello Fois presenterà il suo ultimo libro “L’invenzione degli italiani. Dove ci porta Cuore”, un saggio dedicato al famosissimo classico di Edmondo De Amicis che, sostiene, “quanto più si ritiene superato, tanto più è necessario e preveggente”.

I posti per assistere all’incontro sono limitati. È richiesta la prenotazione telefonica (0541618484) o via mail (biblioteca@comune.misano-adriatico.rn.it). È necessario esibire il Green Pass.

Marcello Fois è nato a Nuoro nel 1960. Vive e lavora a Bologna. È uno dei massimi esponenti della letteratura italiana contemporanea, conosciuto anche all’estero. Ha conquistato, con le sue pubblicazioni, numerosi premi (Premio Calvino, Premio Dessì, Premio Super Grinzane Cavour, Premio Volponi, Premio Alassio 2007, Premio Città di Vigevano, Premio Frontino Montefeltro, premio Asti d’Appello). Ha scritto anche sceneggiature per la televisione, il cinema e il teatro.