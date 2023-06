Marche diWine: grande successo per l'evento dedicato all’eccellenza vinicola e birraria

La solennità dell’Inno d’Italia, attorno a cui si sono stretti i rappresentanti delle istituzioni regionali e locali, e delle forze armate, ma anche l’immancabile taglio del nastro da parte del Governatore delle Marche Francesco Acquaroli e del Sindaco di Gabicce Mare Domenico Pascuzzi, sabato 10 giugno hanno aperto Marche diWine, la prima edizione della manifestazione dedicata all’eccellenza dei vini e delle birre regionali, terminata lunedì 12 giugno, andando in scena nella cittadina di villeggiatura considerata la “Porta Nord” delle Marche. A patrocinare la kermesse sono stati: la Presidenza della Regione Marche, l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Marche, l’ATIM (Azienda Turismo e Internazionalizzazione delle Marche), il Comune di Gabicce Mare e l’IMT (Istituto Marchigiano di Tutela Vini).

Il lungomare con vista sullo scenografico Monte San Bartolo – tratto che nei prossimi mesi sarà al centro di un importante intervento di riqualificazione – si è animato per l’occasione con degustazioni ai banchi delle 80 aziende vitivinicole che fanno capo ai due principali consorzi marchigiani, l’IMT (Istituto Marchigiano di Tutela Vini) e il Consorzio di Tutela dei Vini Piceni, e dei 10 birrifici presenti. Non sono mancati momenti dedicati al business, con i produttori marchigiani che hanno presentato i propri vini a buyer nazionali e internazionali, come in una sorta di speed date. Spazio anche a un interessante convegno sull’enoturismo del territorio nella location sul mare Mississippi, suggestivo ristorante con panoramica terrazza, in cui a margine si è tenuta una emozionante festa per la 30esima riconferma della Bandiera blu, oltre a una cena di gala al tramonto, culminata con lo “special” dello chef Davide Di Fabio del ristorante stellato “Dalla Gioconda” di Gabicce Monte, l’Adriatic roll, una portata celebrativa delle mazzancolle, crostaceo locale valorizzato in chiave fine dining.

La tre giorni è stata un partecipato e allegro viavai di pubblico e volti istituzionali, dal Governatore della Regione Marche Francesco Acquaroli al Sindaco di Gabicce Mare Domenico Pascuzzi, dall’Assessore regionale all’Agricoltura Andrea Maria Antonini al Direttore dell’ATIM - Agenzia per il Turismo e per l'Internazionalizzazione delle Marche - Marco Bruschini, dal Presidente della Confcommercio Pesaro Urbino Angelo Serra, al Presidente dell’IMT (Istituto Marchigiano di Tutela Vini) Michele Bernetti e al Direttore dello stesso Alberto Mazzoni.

Oltre, ovviamente, alla giunta comunale di Gabicce Mare rappresentata dall’assessore al Demanio Roberto Reggiani e dai colleghi alla Cultura Rossana Biagioni, al Turismo Marila Girolomoni e alla Sicurezza Aroldo Tagliabracci.

Personalità che in diversi momenti della manifestazione - impeccabilmente organizzata da Vero Events - sono saliti sul palco chiamati a intervenire dalla conduttrice dell’evento Chiara Giannotti, frizzante volto di Vino TV, che ha dialogato con loro per raccontare il presente e il futuro del comparto enologico marchigiano, anche rispetto alle nuove sfide alle porte in tema di cambiamenti climatici e mantenimento delle tipicità dei vitigni.

A volere fortemente la manifestazione è stato il Governatore Francesco Acquaroli che, nel dichiarare ufficialmente aperta la kermesse e nel ringraziare il Sindaco di Gabicce Mare che ha accolto l’iniziativa con entusiasmo, ha affermato: “La regione Marche è qui con le sue eccellenze, frutto della preziosa biodiversità del nostro territorio. Aziende che hanno lavorato seriamente e che oggi conquistano riconoscimenti nazionali e internazionali. Un pensiero va alla vicina Emilia Romagna e alle sue comunità colpite dai drammatici eventi alluvionali, vissuti anche da noi a settembre. A loro va tutta la nostra vicinanza e la nostra solidarietà, oltre alla disponibilità a collaborare”.

“Marche diWine – ha concluso il Presidente – è alla prima edizione, anzi consideriamola l’edizione zero. Ci sarà da fare di più ma il risultato di essere qui uniti, con le aziende a fare rete senza spirito di competizione, lo abbiamo ottenuto ed è la strada per vincere. Dalla prossima edizione faremo solo meglio. È da eventi come questi che nascono la consapevolezza e lo spirito giusto per affrontare le sfide della crescita insieme”.

Con l’orgoglio per rappresentare la località scelta come palcoscenico della manifestazione, il Sindaco di Gabicce Mare, Domenico Pascuzzi, ha parlato di “Un evento divino, o meglio diWine. Ringrazio il Presidente della Regione che lo ha voluto fortemente. Questa prima edizione è stato un successo, sia come afflusso che come copertura dei media, e ha permesso di far conoscere l’eccellenza della nostra produzione di vini e birre, concentratasi qui in un unico luogo”.

“Sono orgoglioso – ha aggiunto il primo cittadino di Gabicce Mare – di essere sindaco della ‘Porta Nord’ delle Marche, l’ingresso per far scoprire questo comparto in tutto il territorio, fino all’estremo sud, ai turisti che scelgono la regione come destinazione di vacanza”.

Non solo mare quindi, in una destinazione fortemente rappresentata anche da un paesaggio collinare ricco di cantine vitivinicole e birrifici che stanno crescendo, puntando sempre più alla qualità: l’enoturismo nell’entroterra, grazie anche a “Marche diWine”, diventa l’ulteriore traino per far conoscere meglio la regione, che vuole diventare fortemente attrattiva pure fuori stagione.

In questo processo, ricopre un ruolo fondamentale l’ATIM (Agenzia per il Turismo e per l'Internazionalizzazione delle Marche). “Siamo determinati a mettere in campo ogni azione favorevole ad aumentare l’arrivo degli stranieri e di un turismo di lusso. – ha spiegato il direttore Marco Bruschini – Un obiettivo oggi più vicino grazie alla continua presenza dell’ATIM alle più prestigiose fiere del turismo nel mondo, da Cannes a Las Vegas, e alla recente attivazione del volo Ancona Parigi, che apre le Marche alla Francia e viceversa”. E che sarà più concreto quando in autunno verranno attivati i voli bi-giornalieri con Roma e Milano su Ancona.