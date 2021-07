Marco Morandi in concerto con "Nel nome del padre..."

Domenica 4 luglio 2021 (ore 21,15) presso l’Arena Parco dei Cerchi Coriano in scena Marco Morandi con lo spettacolo Nel nome del padre (Storia di un figlio di…). Un viaggio musicale, nella vita artistica e personale di Marco, suonato dal vivo con una band di tre elementi (basso, tastiere e batteria). Partendo da un’infanzia privilegiata all’interno di una famiglia costantemente ‘sotto i riflettori, passando per l’elaborazione del proprio cognome e della ‘condizione’ di figlio d’arte, arrivando ai suoi primi quasi 40 anni con tre figli ed una molteplice esperienza artistica alle spalle. Descritto attraverso aneddoti, incontri e canzoni dal vivo lo spettacolo avrà come colonna sonora alcuni brani musicali italiani che hanno fatto la storia della musica, scritti da cantautori conosciuti personalmente da un Marco bambino e diventati nel tempo veri e propri riferimenti artistici per lui come Giorgio Gaber, Rino Gaetano, Lucio Dalla. Con un’attenzione particolare ad alcuni storici pezzi del celebre padre che, a suo modo, prenderà parte allo spettacolo, con un'incursione video.Lo spettacolo sarà anche l’occasione per presentare alcuni brani tratti dall’ultimo cd di Marco “Non basta essere te”, totalmente autoprodotto (distribuito Edel), registrato nel suo studio alle porte di Roma. Anticipato dal singolo irriverente “Devi essere super”, contiene anche “Scacciare le nuvole nere” romantica ballad dedicata alla moglie e ai figli il cui video è stato montato con le immagini ‘reali ’del recente matrimonio di Marco.

Ingresso: settore A/B €. 15 – settore C/D €. 12



Biglietti in prevendita su www.liveticket.it/corianoteatroestate.Sconto di € 2 su biglietto intero di ogni settore per under 25 - over 65 anni e soci youngercard