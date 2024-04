Si accendono i riflettori sull'estate cinematogafica (sotto le stelle) di Bellaria Igea-Marina

Nella serata di venerdì 31 maggio, a Bellaria Igea-Marina si riaccenderanno i riflettori del drive in nautico “Un Mare di Cinema”: il mare sotto un cielo stellato, faranno da cornice all evento giunto quest’anno alla

sua terza edizione.

A partire dalle ore 21:00 verrà proiettato su un maxi ledwall, allestito a bordo della motonave Super Tayfun ancorata in mare, il Docufilm di Fabio Concato in anteprima nazionale dal titolo “Altro Di me”.

Attorno al grande schermo, si andrà a ricreare una suggestiva arena galleggiante con imbarcazioni messe gratuitamente a disposizione degli ospiti dal Circolo Nautico, Circolo Diportisti e Protezione Civile di Bellaria

Igea Marina, oltre alla presenza anche del bragozzo storico “Teresina” e le sue consorelle provenienti dalle località limitrofe.

"Un evento, quello del drive in nautico Un Mare di cinema” -sottolinea il Presidente di Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi - "che negli scorsi anni ha riscosso un grandissimo interesse da parte dei visitatori ed anche a livello mediatico: in pochi giorni le prenotazioni hanno raggiunto l’over booking, decretandone così il successo. Quest’anno con la partecipazione di Concato prevediamo una maggiore affluenza, infatti stanno già arrivando le prime prenotazioni."

L’evento, organizzato da Fondazione Verdeblu, con il Patrocino del Comune di Bellaria Igea Marina è gratuito ed offre la possibilità di potersi godere una serata esclusiva in un cinema alternativo en plein air, che non si trova tra quattro mura bensì direttamente in mare. Per partecipare è necessaria la prenotazione.ù

Il protagonista della serata successiva (sabato 1 giugno) sarà nuovamente Fabio Concato in Concerto che si

esibirà, in occasione della Festa della Repubblica, presso il Piazzale Capitaneria di porto (ore 21:00), proponendo il repertorio dei suoi più grandi successi. La peculiarità sarà un palcoscenico speciale: infatti l’artista e la sua band si esibiranno dal pontile della Motonave Super Tayfun, ormeggiata sul porto canale di Bellaria Igea-Marina con il pubblico che potrà seguire da Piazzale Capitaneria di Porto e dalla spiaggia libera.

L’evento è gratuito ed è rivolto all’intera cittadinanza e tutti i turisti ed ospiti che la città invita a partecipare numerosi, per potersi emozionare sulle note del cantautore italiano da sempre capaci di far breccia nell’immaginario e nella sensibilità del pubblico.

"Il drive in nautico si può definire un’ottima intuizione della nostra città, estremamente bella e suggestiva: sicuramente un’esperienza da vivere." Chiosa il Sindaco Filippo Giorgetti "Quest’anno proietteremo in anteprima nazionale il Docufilm di Fabio Concato che oltretutto ha avuto una sua genesi anche a Bellaria Igea-Marina, sottolineando un forte legame con il nostro territorio. Siamo onorati di avere questo rapporto con un’artista di così alta qualità e che rappresenta la bellezza e la storia della musica italiana, nella quale ci si potrà immergere sabato 1 giugno vivendo atmosfere da sogno."