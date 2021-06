Mare di libri, il festival dei ragazzi che leggono torna tra streaming e presenza

"Mare di Libri, il festival dei ragazzi che leggono" si svolgerà a Rimini dal18 al 20 giugno toccando i principali monumenti di interesse della città, dal centro alla spiaggia, per creare dei veri e propri luoghi dove ci si confronta e ci si diverte insieme.

Giunto alla quattordicesima edizione, il festival unico nel suo genere e dedicato interamente ai lettori più giovani, prevede incontri con autori, occasione di dialogo con scrittori italiani e ospiti internazionali, spettacoli, laboratori rivolti ad un pubblico di giovani lettori. Dopo l'edizione particolare, completamente online, del 2020, quest'anno il programma si presenta, per la prima volta nella storia di Mare di Libri, diviso in due: Mare di Libri Live, con eventi in presenza, pubblico in sala e ospiti a dialogare con gli intervistatori, e Mare di Libri TV, con eventi gratuiti trasmessi in streaming sui canali social di Mare di Libri. Gli eventi proposti in presenza si svolgono all'Ala Nuova del Museo della Città di Rimini, al Teatro degli Atti, al Cinema Fulgor e al Cortile della Biblioteca Gambalunga. Per quanto riguarda le tematiche, si spazia dai laboratori e spettacoli, dai format nuovi ai più tradizionali incontri con l'autore tra gli altri ci saranno Brian Selznick, Silvia Vecchini e Sualzo, Lorenza Ghinelli, Patrick Ness, Alice Keller, Mike Curato, Guido Sgardoli, Jenny Jagerfeld, Benedetta Bonfiglioli, Riccardo Gaz-zaniga, Sharon G. Flak. L'apertura del weekend di eventi è affidata ad un primo incontro di anteprima con Stefano Laffi e Vanessa Roghi su scuola e giovani, e al primo vero e proprio evento in programma insieme a Daniele Aristarco, Alessia Canducci e Alberto Pellai con i quali si riflette sul tema del cambiamento e delle nuove sfide che questo momento storico impone. Tre eventi sono incentrati sul tema del viaggio e dei luoghi geografici e letterari cari agli autori. Un altro nuovo format è quello dei dialoghi, durante i quali si parla di tematiche quali l'uguaglianza e il pregiudizio, l'amore e l'impegno. E ancora gli speed date con gli editori, i laboratori, gli eventi speciali e gli spettacoli: Daniela Palumbo e Federico Taddia guideranno all’esplorazione del mondo delle nuove generazioni con i loro costanti mutamenti; Esperance Hakuzwimana Ripanti e Maria Teresa Milano insegneranno a riconoscere gli stereotipi razzisti nel mondo che ci circonda, e in particolare nella pubblicità; a Marco Baliani è stato affidato un reading dal suo libro La pietra oscura; Manlio Castagna parlerà di cinema, e con Andrea Colamedici e Maura Gancitano di Tlon invece approfondiremo la filosofia. Sono in programma anche gli eventi di premiazione del concorso booktrailer Ciak, si Legge! e del Premio Mare di Libri. L'evento finale è un appuntamento tra narrazione e performance musicale: i rapper Murubutu e Claver Gold presentano alcuni loro brani che riattualizzano la Commedia di Dante. L'immagine del festival è, ancora una volta, l'opera dell'artista Riminese Eron, che già nel 2017 aveva donato a Mare di Libri la possibilità di usare la sua Lifebelt e che rinnova anche quest'anno la collaborazione. Programma completo sul sito Mare di libri