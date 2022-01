Mare di Libri torna per l’estate riminese

Mare di Libri - Festival dei Ragazzi che leggono, unico festival in Italia dedicato alla letteratura per adolescenti, si svolgerà anche nel 2022 raggiungendo un importante anniversario: quello della sua quindicesima edizione.

Lo staff organizzatore annuncia le date ufficiali della manifestazione per quest'anno: gli eventi in programma si svolgeranno dal 17 al 19 giugno 2022, come al solito nella bellissima cornice offerta dai luoghi più importanti del centro storico della città di Rimini, da sempre meraviglioso sfondo di questo appuntamento imperdibile per i giovani lettori di tutta Italia. Sul sito www.maredilibri.it verranno aggiunte nelle prossime settimane tutte le novità e le informazioni necessarie per partecipare e vivere a pieno la quindicesima edizione di Mare di Libri.