Mare di Libri, il Festival dei Ragazzi che leggono tornerà ad animare il territorio riminese per tre giorni

È stata presentata questa mattina, nell'ambito di una conferenza stampa in streaming, la 17esima edizione di Mare di Libri – Festival dei Ragazzi che leggono, che tornerà ad animare il territorio riminese per tre giorni, il 14-15-16 giugno, con utenti, volontari e ospiti da tutta Italia e dall’estero. Nel corso della conferenza stampa sono intervenuti Jamil Sadegholvaad – sindaco di Rimini, Michele Lari, assessore alla Cultura, Alice Bigli – presidente dell'associazione Mare di Libri, Sara Monti – responsabile comunicazione di Mare di Libri, Alice Torreggiani – responsabile del Premio Mare di Libri, Carlotta Frenquellucci, Amministratrice Unica di Anthea e Nadia Bizzocchi, direttrice della Biblioteca Civica Gambalunga di Rimini.

Il programma di eventi non cambia la sua struttura, con circa 40 appuntamenti, divisi in 30 eventi frontali a cui si aggiungono 11 laboratori e dibattiti intergenerazionali su temi contemporanei, dall’intelligenza artificiale all’educazione sentimentale, dialoghi tra ragazzi e ragazze e gli autori e le autrici che interverranno in questa edizione. Per la nostra immagine di quest’anno ringraziamo Zerocalcare, attesissimo ospite di questa edizione. Apriremo il Festival venerdì con Telmo Pievani in Antropocene, un incontro in collaborazione con Anthea: un momento di approfondimento su temi cruciali anche per la nostra città, come la sfida ambientale e il riscaldamento climatico Torna anche il nostro Premio Mare di Libri, quest’anno giunto all’XI edizione, dove ritroviamo la cinquina di narrativa e, dall’anno scorso, una nuova categoria riservata alle Graphic Novel.

Per la narrativa i finalisti sono: Un ragazzo è quasi niente, di Lisa Balavoine, Terre di Mezzo (trad. di Eleonora Armaroli) Mostri, di Emerald Fennell, Fandango (trad. di Manuela Salvi) Le pietre nere, di Guus Kuijer, Camelozampa (trad. di Valentina Freschi) Stiamo bene così, di Nina LaCour, Il Castoro (trad. di Simona Brogli) Spilli, di Greta Olivo, Einaudi

Nella sezione Graphic novel i tre titoli finalisti sono: Pardalita di Joana Estrela, Il Castoro (trad. di Serena Tardioli) Il viaggio di Shuna di Hayao Miyazaki, Bao Publishing (trad. di Prisco Oliva) Vincere. Lottare! di Tommie Smith, Derrick Barnes e Dawud Anyabwile, Einaudi Ragazzi (trad. di Laura Pelaschiar).

Il format più classico di eventi è quello dell'incontro con l'autore, e in molti casi l'intervista è affidata a giovani lettori e lettrici di gruppi di lettura provenienti da tutta Italia; tra gli ospiti italiani confermati ci sono Zerocalcare, Manlio Castagna, Davide Morosinotto, Davide Longo, Chiara Carminati, Daniele Aristarco e Azzurra Rinaldi. Non mancheranno gli ospiti stranieri: quest’anno accoglieremo Sophie Anderson, Kristina Aamand, David Levithan, Katya Balen, Joana Estrela, Cherie Dimaline. Il format “Raccontami un libro perfetto” consisterà in tre eventi durante i quali 4 diverse professionalità del mondo dei libri si scontreranno in una sorta di torneo di consigli a squadre. Ci piace ascoltare storie, e quest’anno, per la prima volta, ascolteremo anche quelle di chi i libri li fa, lavorando nella filiera editoriale. Il format “La strana coppia” sarà invece dedicato alla riflessione su due parole apparentemente slegate tra loro, ma che in realtà spesso sono interconnesse. Faranno parte di questo format, per esempio, scuola e politica, di cui discuteremo con Matteo Saudino e Christian Raimo.

Tre le serate a teatro. Venerdì 14, Stardust, con Alessia Canducci e Federico Squassabia, uno spettacolo realizzato grazie al contributo di HERA. Sabato 15 sarà la volta di Nascondino, con Andrea Manuel Pagella, Luca Vernillo De Santis e Tobia Rossi. Domenica sera, l’evento di chiusura al Teatro Galli realizzato grazie al sostegno di Zurich. Questa edizione vedrà tanti laboratori: esploreremo il cinema, con Marco Ponti, Manlio Castagna e Silvia Vecchini, e ancora l’educazione sentimentale, il mondo del giornalismo con Alberto Emiletti, e come leggere il fumetto con Sualzo. Non mancheranno gli speed-date con gli editor, ormai attesissimi ogni anno, con protagonisti professionisti di diverse case editrici che hanno il compito di raccontare i libri da loro pubblicati in pochissimi minuti, cercando di convincere e incuriosire le lettrici e i lettori. Oltre il festival, come lo scorso anno tornano gli eventi OFF dedicati agli adulti, nella cornice di Palazzo Buonadrata.

Il Festival si apre a collaborazioni sinergiche in ottica ambientale, un tema che è sempre stato a cuore alle ragazze e ai ragazzi. Con Rimini Blue Lab e la Biblioteca Civica Gambalunga presenteremo la “bibliografia verde e blu” che verrà messa a disposizione delle scuole del territorio riminese. Grazie al sostegno di librerie.coop quest’anno la libreria del festival sarà ancora più grande: vero centro nevralgico di firmacopie e punto di acquisto, nel centro città, con anche un orario esteso alle ore serali, sarà pronta ad accogliere tutti i cittadini e le cittadine che vorranno visitarla. Il programma completo del Festival verrà reso noto nei prossimi giorni e sarà disponibile sul sito e promosso sui canali social. Mare di Libri – Festival dei Ragazzi che leggono è ideato e gestito dall’Associazione Culturale Mare di Libri, realizzato con il sostegno del Comune di Rimini e promosso dalle case editrici del Gruppo Mondadori: Mondadori Ragazzi, Piemme Junior e Rizzoli, in collaborazione con la Biblioteca Civica Gambalunga. Per questa edizione dobbiamo ringraziare le imprese e gli amici del Festival che anche quest’anno ci hanno generosamente sostenuto, gli sponsor tecnici, e tutti i nostri ragazzi e ragazze che hanno deciso di investire energie, tempo e risorse in questo 2024.