Marecchia Dream Fest, anche Rimini il 1 maggio ha il suo Concertone 

Dopo due anni di assenza, domenica 1 maggio torna il Marecchia Dream Fest, il concertone che si svolge nell’area del Parco Marecchia dell’incavo del Ponte Tiberio. Il tema di questo ritorno è "Give peace a chance”: il tributo a John Lennon è dei Rangzen e sarà alle 17 del primo maggio. L’evento a ingresso libero si svolgerà dalle 12 alle 23 con una no-stop di musica dal vivo ma anche con stand gastronomici, attività per famiglie e intrattenimento.

Sabato 30 aprile speciale anteprima, in collaborazione con l’associazione di volontariato Team Bòta e il Satellite Music Club, con la musica Team Bòta a partire dalle 12. Per le ‘magliette arancioni’ sarà quindi l’occasione per fare festa insieme ad un nutrito gruppo di artisti che tra musica e stand up comedy, si alterneranno sul palco fino alle 17, tra cui Massimo Modula, Eleonora Elettra, Checco Mussoni, Reverendo Dave Baldazzi, Darma, Marco Vorabbi & le dovute precauzioni, Paolo Sgallini, Andrea Donati, Alessandro Ciacci, Leggermente a sud?e Riccardo Amadei. Tutti artisti che si esibiranno a titolo gratuito.

Per ogni 5 euro spesi nei bar attivi al parco, 1 euro – quindi il 20% dell’incasso - sarà devoluto a sostegno dei progetti del Team Bota.



Il primo maggio a partire dalle 11 saranno tantissimi gli artisti che saliranno sul palcoscenico per creare la colonna sonora di una giornata che mai quest’anno vuole essere l’occasione per tutti i riminesi - bambini, famiglie, ragazzi - per divertirsi e condividere qualche ora all’insegna della musica e della voglia di stare insieme. Tanto spazio agli artisti riminesi che si esibiranno: Francesco Mussoni, Daniele Maggioli, Luca Fol, Crista, Elisa Genghini, Denise Battaglia, RadioLondra, Rangzen, Andrea Amati, Lorenzo Semprini e 44 Band,The Urgonauts. La voce di questo Primo Maggio sarà Andrea Nicoletti. All'interno del "villaggio" si potrà trovare un piccolo mercatino di artigianato, giostre per bambini e tanti chioschi dedicati al food, in grado di venire incontro a tutti i gusti e allestiti da esercenti e realtà del territorio: Cucinino, Trattoria Tre Stelle, Orosció, Bolina, Gradella, Beestró, Per la Polpetta, Aspasso. L’evento è organizzato da Marecchia Dream Fest, in collaborazione con l’agenzia Immaginificio – Avanguardie Comunicative e il patrocinio del Comune di Rimini. Tutte le informazioni sull’evento sono disponibili sul sito www.primomaggiorimini.it.