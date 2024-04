Torna l'appuntamento con "Marecchia Dream Fest": due giorni di musica, spettacoli e divertimento

Si alza il sipario sull'evento all’insegna della musica, del divertimento e della socialità Marecchia Dream Fest, in programma al Parco XXV Aprile, a due passi dal bimillenario Ponte di Tiberio, il 30 aprile e 1° maggio.

Rinomato come “la due giorni dei Dreamers”, il Festival è divenuto nel tempo un appuntamento fisso del calendario primaverile della città. La manifestazione si distingue infatti per la propria capacità di combinare esibizioni di artisti di fama internazionale con talenti emergenti del panorama musicale, offrendo spettacoli che spaziano dalla musica, al teatro, alla danza.

Ma il "Marecchia Dream Fest" non è solo musica. Il concertone della Festa dei Lavoratori di mercoledì 1 maggio, si unisce alle energie dei ‘dreamers’, ovvero quei sognatori che, tutti i giorni, attraverso il proprio operato, si impegnano concretamente per cambiare e migliorare la società in cui vivono. Si tratta delle realtà del volontariato e del terzo settore che saranno presenti ognuna con un proprio stand: un vero e proprio villaggio solidale en plein air dove tutti potranno fermarsi per chiacchierare, approfondire e conoscere più nel dettaglio i volti e le iniziative delle numerose associazioni che fanno parte del cuore della comunità riminese.

Spazio all'interno della manifestazione anche ad una ghiotta e ricca offerta enogastronomica, attraverso decine di postazioni gourmet, nonché stand dedicati alle associazioni di volontariato e del terzo settore della comunità riminese, enfatizzando così la socialità e l’interazione all’aria aperta dopo i mesi invernali.

Oltre agli spettacoli dal vivo, il Festival rappresenta un’occasione unica per esplorare Rimini, impreziosita dalle proprie ricchezze artistiche e culturali, le proprie splendide spiagge, una gastronomia inconfondibile e una vita notturna vibrante. Eventi collaterali, come degustazioni di prodotti tipici e mostre d’arte, arricchiranno ulteriormente l’esperienza.

Il "Marecchia Dream Fest" offrirà due giornate di emozioni, musica, e cultura, in un ambiente festoso e inclusivo, confermando il suo status di evento imperdibile per la città di Rimini e per tutti coloro che desiderano vivere momenti indimenticabili all’insegna dell’arte e del divertimento.