“Marecchia Social Fest”, serata conclusiva con la musica di Ellen River e The Oak’s

Doppio appuntamento con la musica dal vivo per la serata conclusiva del “Marecchia Social Fest” - Estate 2022. Una lunga estate al parco La Serra Cento Fiori (nei pressi del Parco XXV Aprile, a 300m dal Ponte di Tiberio), cominciata il 25 aprile con tremila persone ad ascoltare il concerto gratuito dei Modena City Ramblers e che si concluderà domenica 28 agosto con un picnic sull’erba dalle ore 19:30 degustando i salumi prodotti nell’azienda agricola Sapori Nostrani di Verucchio: pane, prosciutto, porchetta, coppa e pancetta per cenare in compagnia.

Sul palco alle ore 21:00 avremo la bellissima voce di Ellen River, cantautrice emiliana con due album all’attivo che spazia tra i generi rock, blues e soul. Folk-Singer di Modena che ha già realizzato due dischi, una bellissima voce, tante storie da raccontare per un viaggio evocativo ed emozionante attraverso composizioni originali e grandi canzoni entrate nella leggenda della musica folk-rock riportare alla frescezza originale per far rivivere in chiave moderna.

A seguire alle ore 22:30 The Oak's, un collettivo musicale riminese con un sound che ha radici nel blues e nel rock di stampo anglosassone degli anni '60 e '70. La band non disdegna incursioni nei territori del folk, country, del soul e del funk e reinterpreta in chiave acustica ed elettrica grandi classici dell'epoca. Gian Maria Vannoni (chitarra e voce), Martino Garattoni (basso e voce), Tommaso Taddei (batterie e percussioni), Matteo Camera (Chitarra Solista) e Luciano Vannoni (armonica a bocca e voce).