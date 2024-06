La stagione estiva del parco "La Serra CentoFiori" è all'insegna della musica, cultura e divertimento: il programma

Musica, cultura, divertimento e valori sociali: la stagione estiva del parco de La Serra Cento Fiori torna ad essere luogo di incontro per cittadini ed ospiti di ogni età attraverso il ricco calendario di eventi all’aperto.

Dopo i grandi concerti de Lo Stato Sociale e Legno e gli affollati djset avvenuti nel fine settimana del 25 aprile, che hanno visto ogni giorno migliaia di persone davanti al palco, la rassegna Marecchia Social Fest è ripartita venerdì 21 giugno con la Giornata mondiale del Rifugiato, promossa dagli enti locali della provincia coinvolti nei progetti SAI, e sabato 22 giugno con la Festa di apertura.

Il programma musicale dell’evento culturale prevede gli "Slow Writer Duo" e gli "Evergreen", due band riminesi. La prima all’insegna della scrittura con lentezza: dopo anni dedicati ai confini del rock con "Occhi in Apnea", Rachele e Cristian propongono un nuovo set acustico in un’atmosfera essenziale. La seconda band, gli "Evergreen", con una storia e una passione decennale per la musica di tutti i tempi. Propongono rivisitazioni dei più famosi brani rock e pop degli Anni ’80 e ’90 con incursioni negli Anni ’70, il loro amore per la musica e la loro esperienza sono una garanzia per una serata dove poter riascoltare i grandi successi che ci hanno fatto cantare e ballare.

Possibilità di cenare con il food truck di ChiAma Cucina dello chef Alessandro Garattoni e i suoi piatti e le scelte vegetariane.

Il programma, tutt’ora in fase di allestimento, è definito per la prima parte dell’estate.

Il programma: