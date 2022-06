Margherita Vicario sale sul palco di Verucchio con il suo Tour Estate 2022

Il 29 luglio Margherita Vicario sarà a Verucchio con il Tour Estate 2022 dopo l’uscita di “Onde” il suo nuovo singolo dal gusto pop. È disponibile su youtube, videoclip ufficiale di onde, prodotto da Dade, uscito per Island Records lo scorso 27 maggio. Prodotto da Borotalco.Tv e diretto da Trilathera, il video, dal taglio noir, ha come protagoniste Margherita e una sua amica alle prese con un viaggio surreale su un autobus che sfreccia nella città notturna e sul quale a ogni fermata salgono personaggi sempre più grotteschi e bizzarri. Man mano i nuovi passeggeri trasformano il tragitto spensierato delle due amiche in una festa rumorosa, proprio come l’estate cittadina caotica da cui Margherita vorrebbe fuggire come racconta in questo “anti-tormentone estivo”, per poi concludersi in un brusco risveglio alla fermata dell’autobus da cui tutto è partito. I biglietti per il TOUR ESTATE 2022 saranno disponibili sul sito www.vivoconcerti.com a partire da oggi mercoledì 1 giugno alle ore 14:00 e nei punti vendita autorizzati a partire da lunedì 6 giugno alle ore 10:00.