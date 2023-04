Il paesaggio marittimo al centro di "Mari di Sabbia", personale dell'illustratrice Maria Cerri

Si inaugura sabato 15 aprile (ore 18:00), presso la Galleria Comunale Santa Croce di Cattolica, Mari di sabbia, personale di Mara Cerri a cura di Milena Becci.

L’evento, seconda mostra del progetto Mansio, è organizzato dai Servizi Culturali del Comune di Cattolica.



Mari di sabbia presenta una serie di tavole di Mara Cerri tratte da collaborazioni per la realizzazione di libri in cui spesso l’autore e l’illustratrice creano vere e proprie opere a quattro mani. È questo il caso de Il nuotatore, scritto da Paolo Cognetti appositamente per Mara Cerri ed edito da Orecchio Acerbo (2013), che racconta la visione, in una notte

d’estate, di uno scrittore che confonde le sue paure con quelle di un ragazzino terrorizzato da una prova di tuffi. In altri casi le parole sono già scritte e si avvia quel tentativo di trovare corrispondenze in cui frasi e segni cercano di completarsi: La spiaggia di notte, romanzo di Elena Ferrante, edizioni e/o (2007), ne è un esempio. Una fiaba per grandi e piccini in cui la protagonista è Celina, la bambola-bambina che non si fida degli adulti.

Dimenticata sulla spiaggia deve badare a se stessa per evitare che il Bagnino Crudele del Tramonto le tolga la parola e la faccia diventare uguale a tutti gli oggetti abbandonati sulla sabbia, mirabilmente disegnati da Cerri. In A una stella cadente (Orecchio Acerbo Edizioni, 2004), libro scritto e illustrato da Mara Cerri, le parole invece si muovono attorno all’apparente staticità del disegno e i desideri fuoriescono da ogni personaggio coinvolto che è altro da sé.



In mostra saranno anche presenti le tavole tratte da L’amica geniale (Coconino Press, 2022), trasposizione a fumetti del romanzo bestseller omonimo di Elena Ferrante sulla sceneggiatura di Chiara Lagani e con i disegni di Mara Cerri. Chiude l’esposizione il video di Se proprio devo, canzone di Giacomo Toni illustrata da Cerri, che esplicita un legame

diretto con il territorio che la accoglie: nei disegni dell’artista appare il parco naturale regionale del Monte San Bartolo.



Mari di sabbia, dichiara l’assessore alla cultura Federico Vaccarini, presenta una serie di illustrazioni realizzate da una tra le più talentuose illustratrici europee, in cui il paesaggio marittimo, le spiagge, l’acqua e le relazioni che possono nascere in questa tipologia di contesto, divengono ambientazioni immaginifiche che accompagnano le parole dei molti scrittori e scrittrici con cui negli anni ha collaborato.

Durante la residenza, che si terrà dal 19 al 21 aprile, l’illustratrice lavorerà all’interno del Museo della Regina intorno a quel paesaggio del litorale cattolichino scomparso in seguito allo sviluppo balneare e urbanistico della costa romagnola, un tempo popolata da dune vive, cespugli e pozze d’acqua.

Il 19 e il 20 aprile, dalle ore 17:00 alle ore 18:00, la residenza sarà aperta al pubblico. Il nuovo lavoro, restituzione della residenza, sarà presentato il 6 maggio alle ore 18:00 nel Museo della Regina.



La mostra sarà visitabile fino al 4 giugno nei giorni venerdì, sabato e domenica dalle ore 16:00 alle ore 19:00 con ingresso libero.