Mariapia Gobbi e Gabriele Zanchini aprono la rassegna "Due al Condomini" con Jazz Duet

Da domenica 13 marzo parte “Due al Condomini, la nuova rassegna primavera del Teatro dei Condomini di Santarcangelo, organizzata con la collaborazione del centro culturale The Slow Side. Il 13 marzo, alle 21.00 Mariapia Gobbi alla voce e Gabriele Zanchini al pianoforte daranno vita a “Jazz Duet - Swing, blues and bossa…jazz this way”, un viaggio tra le più belle melodie italiane e internazionali rivisitate e, talvolta, rinate grazie al filtro della lente compositiva di ???????? ???????? e all’immaginazione vocale di ???????? ?????. Il Teatro dei Condomini, riaperto nel 2012 sotto la gestione dell’Avvocato Paolo Lombardini, e ritornato sotto la stessa gestione nell’autunno scorso, è un luogo dalle atmosfere uniche nel suo genere, pieno di storia e di cultura.

Inaugurato nel 1822 e ristrutturato nel 1891 vanta un ingresso adibito oggi a piccola enoteca con vini di prestigio e piccoli assaggi culinari di accompagnamento, al piano inferiore invece si accede tramite una scala in legno antica e di rara bellezza dove troviamo un piccolo palco, delle sedute e uno spazio adattabile a cene riservate o a piccoli eventi letterari o a rassegne musicali in una location speciale. Da domenica 13 marzo sarà l’occasione per ascoltare della buona musica dal vivo e assaporare ottimo vivo in compagnia al Teatro dei Condomini. Mariapia Gobbi, cantante, autrice, performer in ambito teatrale è diplomata in canto Jazz al Conservatorio “Maderna” di Cesena. Molto attiva nel panorama jazz romagnolo, ha da poco dato alle stampe l'album jazz monografico “In my Ellington mood” edito per la Notami Jazz Records. Al suo fianco, Gabriele Zanchini, un pianista raffinato ed eclettico, fisarmonicista, arrangiatore, compositore, che vanta una grande produzione discografica in veste di musicista, autore e arrangiatore, e significative collaborazioni jazzistiche a livello nazionale. E’ da poco nelle librerie con il libro “Il pianoforte, un approccio moderno” edito da Volonté & Co. e, su youtube, con la serie YouTube ”Pillole di pianoforte Pop”.