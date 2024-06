Marino Bartoletti presenta al centro commerciale "La Partita degli Dei", special guest Alessio Tacchinardi

Sognando ancora 'notti magiche' nell'avventura che gli Azzurri stanno vivendo agli Europei di Calcio 2024 in Germania, Le Befane Shopping Centre di Rimini rinnova l'appuntamento con il calendario degli Incontri con l'autore 2024 con un pomeriggio decisamente a tema: la presentazione, venerdì 28 giugno 2024 alle ore 17.30 in piazza Zara, del nuovo libro di Marino Bartoletti, celebre giornalista sportivo, conduttore e autore televisivo e, appunto, scrittore, intitolato "La Partita degli Dei" (Gallucci Editore). Conduce Debora Grossi, Rifugio dei Libri; con la partecipazione di Alessio Tacchinardi, ex calciatore di Atalanta e Juventus. Ai primi 80 spettatori che si presenteranno muniti di Befan Card sarà dato in omaggio un cappellino azzurro.

Con questo libro Marino Bartoletti regala al lettore non solo una grande prova della sua cultura sportiva, ma anche un divertente e commovente ricordo di alcuni degli atleti più incredibili di tutti i tempi. Dimentichiamoci l'aldilà come lo abbiamo sempre pensato: qui a gestire tutto c’è il Grande Vecchio, Enzo Ferrari, ideatore della più grande partita di calcio del Paradiso: la Partita degli Dei, appunto.

Uno spunto che ha dato la possibilità a Marino Bartoletti di immaginare i più grandi campioni della storia del calcio di nuovo in campo, impegnati in una partita tra amici e vecchi colleghi: a correre sul terreno di gioco ecco allora i 'nostri' Gianluca Vialli e Paolo Rossi, ma anche Pelè, Maradona e tantissimi altri, con Herrera e Boškov in panchina. Un incontro oltre la soglia dell'eternità che permette a tutti loro di giocare ancora una volta e che invita i lettori a sognare un luogo in cui tutto questo sia davvero possibile. Attraverso la scrittura, Bartoletti rende ogni atleta di nuovo vivo e, al tempo stesso, per sempre scolpito nella memoria. Al termine della presentazione ci sarà il momento del firmacopie del romanzo di Marino Bartoletti.