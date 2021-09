Mario Adinolfi presenta “Il grido dei penultimi”

Si terrà a Rimini sabato 25 settembre 2021, alle ore 18,30, presso il Bar “Tazza d'Oro”, in via Castelfidardo 3, la presentazione del libro “Il grido dei penultimi” scritto da Mario Adinolfi, Presidente nazionale del Popolo della Famiglia, giornalista e scrittore. In questo suo nuovo libro l'autore racconta “i penultimi”, i milioni di italiani che, in difficoltà ora più che mai a causa della crisi economica e sociale che il Covid ha provocato, “non hanno l’attenzione dello Stato e dei mass media, poichè mancano dell'”empatia sociale“, ovvero non ispirano interesse e solidarietà”. Cittadini soli, ancora più poveri e abbandonati. Questi sono i penultimi di cui nessuno raccoglie la richiesta d'aiuto, “l’urlo spento”. “Se gli ultimi saranno i primi, i penultimi che fine fanno?” si domanda Adinolfi. ?

L'appuntamento è organizzato dal Circolo” Culturale Marco D'Aviano. Sarà presente l'autore. Introduce Sergio De Vita, Presidente del Circolo Culturale “Marco D'Aviano” e Capolista dei candidati al Consiglio Comunale per il Popolo della Famiglia, lista della coalizione del centrodestra che sostiene il candidato sindaco Enzo Ceccarelli. Evento gratuito aperto a tutti.





