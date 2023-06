Mario Giordano a Bellaria, svelerà i segreti delle "Maledette iene" che fanno soldi sulle nostre disgrazie

Sabato 24 giugno presso la Biblioteca Comunale Alfredo Panzini, Mario Giordano presenterà il suo ultimo libro “Maledette iene. Quelli che fanno soldi sulle nostre disgrazie", edito da Rizzoli: appuntamento alle ore 17.30, per un’interessante occasione di incontro patrocinato dal Comune di Bellaria Igea Marina.



Giornalista, saggista, autore e conduttore televisivo tra i più in vista, nel suo ultimo lavoro – che segue “Tromboni”, edito sempre da Rizzoli nel 2022 – Giordano dà vita a una denuncia, argomentata con fatti e circostanze precise, della ricchezza ingiusta, quella accumulata sulle spalle di chi ha bisogno, sottraendo a chi soffre l’essenziale per vivere. Non un libro sociologico contro la ricchezza, ma contro la ricchezza immorale, illecita, illegale, quella che nasce da furto, frode, inganno, in modo spregiudicato e criminale. Nel volume, frutto della consultazione di una miriade tra documenti e atti ufficiali, Giordano fa emergere, senza fare sconti a nessuno, le storie di chi truffa, di chi depreda la sanità, di chi mette a rischio la vita altrui, di chi abbindola i pensionati e di chi froda il fisco: le “maledette iene” che svuotano le tasche dei più deboli soprattutto nei periodi di crisi, quando spesso accade che molti diventano incredibilmente più poveri e pochi diventano incredibilmente più ricchi.