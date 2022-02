Mario Perrotta porta in scena a Cattolica “Un bès Antonio Ligabue”

Giovedì 10 febbraio (ore 21.15) a Cattolica arriva “Un bès_Antonio Ligabue”, di e con Mario Perrotta, figura tra le più interessanti del panorama teatrale italiano contemporaneo. Lo spettacolo va in scena al Salone Snaporaz e non al Teatro della Regina come precedentemente indicato, a causa di problemi tecnici. Un bès_Antonio Ligabue ha ricevuto il Premio Ubu 2013 per il migliore attore e il Premio Hystrio 2014 come migliore spettacolo dell’anno, indaga la lacerazione di un’anima consapevole di essere un rifiuto della società e al contempo un artista, il suo stare al margine: là dove un bacio, un bès, è solo un sogno. Mario Perrotta riflette sulla solitudine dell’uomo Ligabue, sul suo stare oltre il confine, “voglio stare anch’io sul confine e guardare gli altri. E, sempre sul confine, chiedermi qual è dentro e qual è fuori” come afferma l’attore stesso.



La vendita di biglietti e carnet per gli spettacoli da gennaio ad aprile 2022 è aperta a tutti presso il Teatro della Regina e online su https://www.vivaticket.it. Per ulteriori informazioni: www.teatrodellaregina.it