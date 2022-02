Marta Dalla Via porta in scena “Le parole non sono quello che dicono”

Sabato 5 febbraio alle ore 21 è di scena un gradito ritorno sulle scene del teatro Massari: Marta Dalla Via sarà ospite con “Le parole non sono quello che dicono”, divertente excursus sull'importanza delle parole nella nostra società.

Dalle parole dell'autrice: “Ho preparato un raffinato spettacolo triviale interamente dedicato a loro: le pecore nere del linguaggio. L’ho fatto con il candore di un bambino e per capire quali siano i termini da non dire li ho dovuti pronunciare. Non si può? Che fare allora con queste parole? Eliminarle per sempre dal vocabolario? Condannarle a diventare eufemismi? Adeguarle a sinonimi politicamente corretti? Le parole non possiedono un cervello e non hanno auto coscienza. Non possono essere buone o cattive perché non sono consapevoli, non sanno quello che dicono. Ma tu? Io impreco quando cittadini al di sopra di ogni sospetto protagonisti di episodi mediaticamente controversi si autoassolvono dicendo “era solo una battuta”. Una battuta, se davvero è una battuta, non è mai solo una battuta. Ogni vero comico sa di dire all’imperatore che è nudo. Magari lui non la prende bene e va su tutte le furie. Ma il resto del mondo capisce e squarcia il velo delle illusioni con una risata. Sono per una comicità che crei conseguenze, non per una che consolidi le convenzioni, e voglio capire fino a dove posso spingere il mio humor linguistico per smascherare le nostre ipocrisie lessicali. Vorrei che questo spettacolo diventasse un mini corso di difesa concettuale da costruire e arricchire insieme al pubblico. È più importante cambiare le parole o le cose che quelle parole intendono? Cari spettatori parlatene male o bene, mandatemi mail minatorie o cartoline di auguri, ma solo dopo aver visto lo spettacolo. Fino alla fine”. Afferma l'Amministrazione comunale "Parlare di parole oggi è quanto mai importante e necessario. Allo stesso modo è fondamentale tornare a teatro e ricominciare ad approfittare di occasioni di incontro e cultura. Speriamo che tante persone possano partecipare e godere di questa opportunità che il Teatro Europeo Plautino mette a disposizione della comunità. Vi aspettiamo a Teatro!".

Per informazioni: biglietteria 389.5405804

Intero 12,00 euro; Ridotto 10,00 euro