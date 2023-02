Un martedì grasso con le musiche dei cartoni, al centro commerciale ospite Cristina D'Avena

Sarà un martedì 'grasso' indimenticabile per i visitatori de Le Befane Shopping Centre di Rimini. Oltre al Villaggio Lego dedicato ai supereroi Marvel, allestito in piazza Zara fino a martedì 21 (febbraio), dalle 16 alle 19, uno spazio per giocare con i mattoncini Lego dando spazio e forma alla propria fantasia, sempre martedì dalle 17.30 arriverà, in qualità di Special Guest, Cristina D'Avena.

La celebre cantante proporrà al pubblico del Centro commerciale alcune delle canzoni e delle sigle più celebri dei cartoni animati che hanno allietato l'infanzia di tutti. A partire da Kiss me Licia. “Devo molto a questo personaggio – racconta Cristina D'Avena – perché è stato il momento grazie al quale il pubblico ha iniziato ad associare la mia voce, già famosa per I Puffi, al mio volto, interpretando proprio Licia nel telefilm andato in onda su Italia 1 a partire dal 1986”. I concerti e gli eventi ai quali partecipa sono sempre affollati da un pubblico di ogni età: “È sempre bello vedere, attorno al palco, tantissimi bambini, ma anche giovani e, poco più indietro, gli adulti che cantano le mie canzoni. Età diverse, accomunate dalla voglia di divertirsi in leggerezza, ascoltando le canzoni della loro infanzia. La più richiesta oggi? Oltre ai successi di sempre – Occhi di gatto, Pollon, Memole – il brano più amato oggi è forse la sigla di Capitan Tsubasa”. Progetti futuri? “Ho in cantiere nuovi impegni discografici”.