Serata in musica con "Mash-Up", sulle note di Sergio Casabianca e le Gocce

Nella cornice verdeggiante del Parco degli Artisti di Rimini, nella serata di venerdì 16 giugno al debutterà dopo una serie di rinvii a causa al maltempo, “Mash-Up”: il nuovo concerto di Sergio Casabianca e le Gocce.

“Sarà uno spettacolo esplosivo”, promette Casabianca, leader della band, “in cui abbiamo fuso insieme canzoni di generi diversi. Un mash-up, come dice appunto il titolo, che unisce il funky, il rock, il latino-americano e l’hip hop. Un concerto di grande carica e ritmo, pensato per riportate in pista le persone a divertirsi e a ballare con serenità e leggerezza”.

Il concerto, con ingresso gratuito ad offerta libera e senza necessità di prenotazione, inizierà alle ore 21:30 e sarà

preceduto alle ore 20:30 dall’esibizione di Sonogiove, nome d’arte di Giovanni Casadei: giovane musicista riminese già con un curriculum di spessore alle spalle, che presenterà alcuni brani del suo primo album “Arpeggi”, di vocazione indie, pop e lo-fi.

Sergio Casabianca e le Gocce è una band che diverte ed emoziona il pubblico nelle piazze e nei teatri della

Romagna da quasi dieci anni, grazie all’entusiasmo e all’ironia frizzante che contraddistinguono il gruppo.

Hanno all’attivo tre album che contengono diverse canzoni di successo, presentate anche in festival importati e bene inserite nelle classifiche Indie – musiche indipendenti, e numerosi omaggi ai grandi artisti della musica italiana, come Lucio Dalla, Lucio Battisti e Zucchero Fornaciari.

La formazione è composta da: Sergio Casabianca (voce e chitarra), Filippo Montesi (chitarre acustiche ed

elettriche), Francesco Montesi (tastiere, fisarmonica, flauto traverso), Marco Talevi (batteria), Federico Lapa (percussioni), Gianmarco Petti (basso) e dalla new entry Marco Bozza (chitarra).

Lo spettacolo apre una nuova stagione di eventi al Parco degli Artisti: concerti, musical e teatro sul Palco Arena Spettacoli SGR, e la rassegna “Voci in periferia” al chiosco Il Casotto, che darà spazio agli artisti e cantautori del territorio riminese.