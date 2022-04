Massimo Cacciari con “Il tramonto dell’Occidente” chiudono la rassegna Ritratti d’autore

Ultimo appuntamento con Ritratti d’Autore. Giovedì 28 aprile, ore 21.00, sul palco del Cinema Teatro Astra di Misano Adriatico salirà un habitué della rassegna filosofica misanese: il noto filosofo Massimo Cacciari. La sua lectio analizzerà ‘Il tramonto dell’Occidente’, il primo volume della grande opera dello studioso Oswald Spengler pubblicata nel 1918, in un contesto storico devastato da quell’evento epocale che fu la Prima Guerra Mondiale. Per lungo tempo l’Occidente ha rappresentato l’idea politica di maggior successo, grazie alla quale è stato possibile conseguire livelli di stabilità, pace e progresso impensabili in epoche precedenti. Oggi quest’idea è oggetto di pesanti minacce che arrivano dall’interno. L’Occidente paga infatti lo scotto di una grave mancanza: aver smesso di garantire ai suoi cittadini quello che si aspettano dai propri governi: equità?, prosperità? e sicurezza. Si spiega così l’emergere di personalità? e forze politiche che incarnano valori assolutamente antioccidentali. Valori che rischiano di distruggere le conquiste faticosamente raggiunte finora. Di fronte all’instabilità? globale e alle tensioni economiche sembra che la reazione immediata sia chiudere i confini e far ricorso al nazionalismo xenofobo. Ma non è ancora troppo tardi per invertire questa tendenza. Massimo Cacciari ci esorta a resistere lasciando aperte la mente e le frontiere.