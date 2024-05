Masterclass di Marcello Sutera e Cico Cicognani, i due luminari del basso elettrico uniscono le forze

Sarà un'esperienza indimenticabile per gli amanti della musica: Marcello Sutera e Cico Cicognani, due luminari del basso elettrico, uniranno le forze per una Masterclass di basso elettrico il 13 giugno 2024. Questa eccezionale giornata, ospitata a Rimini, sarà un'immersione totale nel mondo della musica, affrontando temi cruciali come il ritmo, l'armonia e il ruolo essenziale del basso elettrico. Gli organizzatori di Collettivo Funk etichetta discografica Riminese invitano caldamente i partecipanti a portare i loro strumenti per un'esperienza pratica e coinvolgente presso lo Spazio Bam a Spadarolo.

L'evento, aperto a tutti gli appassionati di musica, sarà anche un'opportunità unica per interagire con due dei migliori talenti del settore. Con un contributo di 35 euro a persona, i partecipanti avranno accesso a un pomeriggio di apprendimento e ispirazione senza precedenti. Inoltre, ogni partecipante riceverà un attestato di partecipazione, rendendo questa Masterclass non solo un'occasione per arricchire le proprie competenze musicali, ma anche un riconoscimento ufficiale del proprio impegno e interesse nella musica.