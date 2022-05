Masterclass per aspiranti cantanti con Karima

L’11 e 12 giugno al Mamì Bistrot di Rivabella, si apre la master-class di Karima, talentuosa artista livornese diventata celebre per il premio della critica ricevuto nell’edizione 2006 di “Amici”, per aspiranti cantanti.

Karima - autrice di tre album e protagonista di diversi programmi televisivi - porterà al Mamì la sua energia e le sue magnifiche doti da insegnante di canto, presentando un progetto nuovo e articolato, dove convivono molte arti: yoga, tai-chi e canto.

Il programma si articola in due giornate: sabato 11 giugno (9:30-13) cerchio d’introduzione e di presentazione, da dove proviene e come si muove la voce, approccio alla respirazione, riscaldamento fisico-muscolare di tutte le catene coinvolte nell’uso della fonazione, come rispettare il proprio strumento. Dopo la pausa pranzo si riparte alle 14 con “Si canta!”: ogni partecipante porterà in audizione una canzone a suo piacere con la base musicale o si accompagnerà col proprio strumento. Il giorno successivo, alla mattina (9:30-13) riscaldamento, esercizi ed introduzione dei diversi stili vocali. A seguire “Si canta!”, ascolto dell’altro brano con relazione “One to One” e, dopo una fase di rilassamento, cerchio di saluto e chiusura con consegna degli attestati di partecipazione. I posti sono limitati e la master-class (costo 180 euro) sarà attivata con un minimo di 10 partecipanti e fino ad un massimo di 18 persone.



Si consiglia abbigliamento comodo, verranno utilizzate tecniche di Yoga e Tai-Chi propedeutiche al lavoro di consapevolezza (iscrizioni su eventbrite.it).