L'artista Matteo Farolfi mostra il proprio "Matter of Time", in occasione della Notte Rosa 2023

L'artista Matteo Farolgi, in occasione della Notte Rosa 2023 “Pink Fluid” metterà in mostra a partire da giovedì 6 luglio e fino al 31 agosto, "Matter of Time" e avrà come filo conduttore il tempo e la materia, ricerca che l'artista porta avanti da almeno 20 anni.

La sua produzione, all'apparenza molto diversificata sia nelle tematiche affrontate che nelle scelte tecnico-stilistico, è al contrario sottesa da una pulsione continua all'ascolto della Materia nel tentativo di percepirne le mutazioni, da lei stessa suggerite, nelle sue manifestazioni naturali. Il dare forma a queste pulsioni comporta la necessaria creazione di un dialogo, serrato e continuo, tra Artista e Materia che tende varcare i confini temporali e spaziali e ad esaltare le mutazioni sia passate che future, ossia quelle 'vocazioni' non ancora raggiunte ma che, pur non palesandosi nell’oggi all'occhio distratto del fruitore, potrebbero, tuttavia, verificarsi in futuro.

Vernissage mercoledì 5 luglio 2023 alle ore 18:00

Durante la serata intervisterà l’artista la musicologa Roberta Ziosi.

Ingresso gratuito