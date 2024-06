I colorati mattoncini danesi più famosi al mondo tornano protagonisti nel fine settimana della città

Il fine settimana del Palazzo del Turismo di Bellaria Igea-Marina è all'insegna delle costruzioni. Infatti, in seguito al successo ottenuto durante le precedenti edizioni, Romagna Lug (il LEGO Users Group della Romagna) nelle giornate di venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 giugno torna ad invadere gli spazi del Palazzo del Turismo di Bellaria-Igea Marina per l'evento “Mattoncini a Bellaria-Igea Marina”, una esposizione di collezioni ed opere originali realizzate con i famosi mattoncini colorati danesi, invitando tutti gli appassionati dei celebri mattoncini a partecipare.



Il Palazzo si trova a poche decine di metri dalla spiaggia, ma è anche vicino alla via principale del passeggio

della località balneare, sede di negozi, bar, locali e ristorantini, e dove per molte vetrine saranno allestite a tema Lego già a partire da mercoledì 6 giugno.

L’evento è inserito all’interno della manifestazione “Settimana dei Bambini”, una serie di appuntamenti diffusi in tutta la città, con tante attività a misura di bambino e per il divertimento di tutta la famiglia.

Ingresso gratuito