Mauro Mussoni Trio chiude la rassegna di primavera del Teatro dei Condomini

Domenica 1 maggio alle 21.00, per l’ultimo appuntamento per la rassegna di primavera del Teatro dei Condomini di Santarcangelo, salirà sul palco il contrabbassista Mauro Mussoni con la formazione più completa ed essenziale del jazz: il trio. Con lui ci saranno Nico Tangherlini al piano e Enrico Smiderle alla batteria nel Limbo. La rassegna di primavera del Teatro dei Condomini di Santarcangelo è organizzata con la collaborazione di The Slow Side.

Mauro Mussoni è musicista, contrabbassista, bassista, compositore, arrangiatore, produttore.

Diplomato in musica jazz presso il Conservatorio di Adria è attivo da più di dieci anni in ambito didattico (presso le scuole di musica di Cesenatico, Santarcangelo, Rimini, Cesena, San Marino), Già leader da diversi anni del quintetto a suo nome con il quale ha inciso due album (Lunea per Alfamusic e Follow The Flow per WoW Records), Mauro Mussoni vanta collaborazioni con Fabrizio Bosso, Flavio Boltro, Jimmy Owens e molti altri.

Nico Tangherlini nasce nel 1995 ad Ancona. Consegue prima il diploma di primo livello in pianoforte classico presso il conservatorio di Pesaro, poi il diploma di secondo livello in pianoforte jazz presso il conservatorio di Pescara. Frequenta i seminari estivi di Siena jazz, assieme al trombettista Jacopo Fagioli vince il premio Marco Tamburini. Attualmente insegna e collabora con diversi artisti della scena jazz italiana.

Enrico Smiderle, batterista veneto classe 1991, laureato al Triennio Jazz presso Il conservatorio di Rovigo, fa sua l’attività concertistica nella musica jazz che lo porterà negli anni a collaborare con numerosi artisti della scena jazzistica italiana ed europea come Marco Tamburini, Carlo Atti, Mike Applebaum, Enrico Rava, Barend Middelhoff, Enrico lntra, Diana Torto, Fabrizio Bosso, Jasper Bloom, Mike Stern e molti altri. Si è esibito in molti Jazz Festival club In Italia, Francia, Lituania, Lettonia, Belgio.