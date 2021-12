Max Monti Dj e Dellai in concerto per brindare al 2022

Quest’anno il Capodanno riminese si festeggerà con la Music Academy Rimini, insieme a Max Monti Dj, DELLAI e alcuni allievi, che nell’Arena Francesca Da Rimini dalle ore 22:30 faranno divertire il pubblico.

La Music Academy Rimini, fondata nel 2009, è una realtà che ha saputo negli anni migliorarsi e crescere. Nel 2018 il fondatore Claudio Caselli decide di cambiare definitivamente passo e oltre ad aprire una nuova e unica sede in viale Italia 29, riesce a convincere a investire in formazione altre due figure molto in vista sul territorio e non solo, Max Monti per la parte Deejay e Luca Red per la parte di sviluppo. In questi primi 4 anni la Music Academy Rimini ha saputo formare e preparare decine di ragazzi che oggi lavorano nel settore musicale, testimoni di una possibilità che l’accademia dà a tutti, quella di realizzare il sogno di un lavoro infinitamente speciale quello del musicista.



L’ingresso all’evento è gratuito (con Super Green pass) su prenotazione. Per richiedere il biglietto basta chiamare il 3703250579 dalle ore 9:00 alle 18:00 o prenotare direttamente in sede in Viale Italia 29 c/o Music Academy Rimini, o cliccando su www.musicacademyrimini.it, accesso alla biglietteria direttamente dalla Home del sito dell’accademia.