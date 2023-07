"Maxibon Music Wave", un'estate a ritmo nel parco acquatico più famoso d'Europa

Torna l’estate e con lei gli appuntamenti di Maxibon, uno degli storici brand del Gruppo Froneri e leader nel segmento sandwich in Italia, presso l’Aquafan di Riccione.

Dopo il grande successo della finale del Maxigame dello scorso anno, a partire da martedì 11 luglio nel parco acquatico più famoso d’Europa partirà un ricco calendario di concerti con alcune delle star musicali della scena italiana più amate dai giovani. Si inizierà con il cantautore genovese Alfa, impegnato con una delle tappe del suo “Tra le nuvole tour”. Si proseguirà, poi, martedì 18 luglio con Clara Soccini, in arte Clara, cantante e attrice, entrata a far parte della fortunata serie televisiva “Mare Fuori”.

Martedì 25 luglio spazio a Will, che ha conquistato il pubblico con la sua recente partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “Stupido”. La settimana successiva, martedì 1 agosto, ad animare il pomeriggio dell’Aquafan saranno Stash e i suoi The Kolors, la band lanciata da Amici di Maria De Filippi, che oggi vanta quasi mezzo milione di ascoltatori unici mensili su Spotify.

Martedì 8 agosto si esibirà Shade, uno dei re del freestyle italiano e hitmaker, con 12 dischi di platino e 4 d’oro, che ha recentemente pubblicato il singolo “Lunatica”. Il Ferragosto 2023 sarà invece in compagnia del rapper riccionese Random, che ha ottenuto oltre 200 milioni di ascolti sulle piattaforme digitali.

Il Maxibon Music Wave si concluderà martedì 22 agosto con il cantautore Matteo Romano, che in meno di tre anni ha ottenuto importanti riconoscimenti per il brano “Concedimi”, partecipando al Festival della canzone italiana e lanciando a maggio il successo “Tulipani blu”.

“Siamo molto felici che anno dopo anno si consolidi la partnership con Aquafan, che consideriamo a tutti gli effetti la roccaforte di MAXIBON. Per questa estate abbiamo deciso ancora una volta di dare vita ad un’iniziativa rivolta ai giovani, pubblico di elezione per il nostro brand, intrattenendoli con i cantanti che più amano e consentendogli di trascorrere ore all’insegna del sano divertimento e della buona musica in un luogo da sempre simbolo di estate e spensieratezza”, dichiara Simona Mantovani, Brand Manager di Maxibon.