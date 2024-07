Meditazione e relax all'alba, sulla spiaggia, grazie a "I suoni del Sole"

Grande partenza per la rassegna “I Suoni del Sole” a Bellaria Igea Marina, in corso dal 1 luglio fino al 30 agosto. Gli appuntamenti nelle albe, dal lunedì al venerdì in riva al mare, organizzati da Studio Mymantra in collaborazione con Fondazione Verdeblu, stanno raccogliendo grande partecipazione di pubblico.

Le spiagge interessate agli incontri di meditazione e relax, riuniscono un cospicuo gruppo: si arriva ad oltre trecento partecipanti settimanali. Tutti comodamente rilassati, sui tappetini loggati Bellaria Igea Marina messi a disposizione dalla Fondazione, seguiranno le note delle Arpe Angeliche, Campane Tibetane, Bagno di Gong e Suoni del Benessere con Campane di cristallo e Musica con canti mantra.

Gli appuntamenti sono gratuiti e si svolgono alle ore 6.30: ogni lunedì presso Esedra Beach (Viale Pinzon 145); martedì al Bagno n. 41/42; mercoledì presso il Bagno n. 33 in riva al mare, al giovedì al Solaria Beach 85/86 ed infine venerdì in riva al mare presso il Bagno n. 13. (Per info: 339 7458722)

Un modo alternativo questo, per vivere il mare sin dalle sue prime ore del mattino in modalità benessere, incontrando i vari cultori olistici che conducono i partecipanti a vivere rilassanti sedute mattutine per iniziare la giornata con equilibrio e buon umore.

«“I suoni del Sole” è ormai un appuntamento consueto dell’estate di Bellaria Igea Marina - spiega il Presidente di Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi - tanto è vero che ogni anno i numeri crescono.

Di conseguenza quest’anno siamo arrivati a produrre 5 mattine e già dalla prima settimana, abbiamo raggiunto 300 persone, un numero notevole se si pensa che non tutti sono disposti ad alzarsi all’alba.

Registriamo anche persone che partecipano a tutte le mattinate, non solo nelle zone spiaggia vicine dove risiedono nella loro vacanza, per cui si evince che il format è un bel prodotto per gli operatori turistici da spendere nelle loro promozioni ed offerte di vacanza».