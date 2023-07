Meeting Music Contest: chi sono i 36 artisti e band selezionati

Primo giro di boa per il Meeting Music Contest, il concorso musicale che nasce dalla sinergia tra Meeting per l’amicizia fra i popoli di Rimini e Mei, Meeting delle Etichette indipendenti di Faenza. Degli oltre 150 artisti e band giovanili che si sono iscritti al contest, è stata selezionata una prima rosa di 36 candidati che andranno a far parte della compilation on line del ‘Meeting Music Contest’.

Ecco l’elenco completo: AB29, Alessandro Dean, Alice Mammola, angelae, Angelica Lubian, Beabaleari, Claudia Salvini, Cocciglia, Dalen, Danilo Ruggero, dibaldo, Diorhà, Don’t fuck with us (DFWS), Emanuele Conte, Ester Del Popolo, Federica Fefè, Fratelli&Margherita, Freakybea, HUMANOIRA, La Chance Su Marte, Maiul, Marco Carne, MARTA, Michele Bisio, Miracle Vibes, Nebula, Novaffair, Petunia Sauce, Roberta Prestigiacomo, Sartini, SCARLETT MARGOT, SUE, Ulysse, Valentina Falcone, Zarat & Le Isole

«Il Meeting Music Contest si conferma un punto di riferimento per gli artisti emergenti», commenta Giordano Sangiorgi, fondatore e patron del Mei, «sia per l’alto numero delle proposte sia per l’alta qualità e anche per una forte presenza femminile capace di superare il (purtroppo) consueto gender gap».

«L’elevatissimo numero di partecipanti e la buona qualità delle proposte raccolte nella terza edizione ci rallegra», fa eco Otello Cenci, responsabile spettacoli del Meeting e con Sangiorgi direttore artistico del Contest, «e ci sprona a continuare in questo progetto che ha l’obiettivo di offrire ai giovani appassionati di musica un’occasione di incontro/confronto e un’opportunità di maturazione grazie all’affiancamento di professionisti esperti del settore».

Gli artisti erano chiamati a presentare due brani: una cover e un brano originale sul tema del Meeting 2023: la connessione tra l’esistenza umana e l’amicizia. È infatti “L’esistenza umana è un’amicizia inesauribile” il titolo dell’edizione 2023: un invito a scoprire o a riscoprire l’amicizia nel suo significato profondo, nella sua forza generativa, nelle sue origini e nelle sue prospettive per l’esistenza di ogni uomo e per la costruzione di una nuova socialità.

Nel giro di un paio di settimane verrà resa nota la rosa dei cinque finalisti che si esibiranno nella finale, prevista per il 24 agosto sul palco delle Piscine Ovest della Fiera di Rimini. Presidente della giuria sarà Morgan, cantautore, musicista di grande spessore, personaggio televisivo, compositore e scrittore, che suonerà in piano solo brani dei grandi cantautori italiani subito dopo il contest e prima della premiazione finale.

Assieme all’artista lombardo ci saranno anche Giordano Sangiorgi e Otello Cenci, direttori artistici del contest, e altri qualificati operatori musicali. Il vincitore della manifestazione suonerà al Mei di Faenza sabato 7 ottobre e vincerà una produzione musicale completa. I vincitori delle precedenti edizioni sono stati i cantautori Mattia Stifanelli e Vima.

Un nota bene molto importante: lo stesso Morgan nel pomeriggio del 24 agosto incontrerà i giovani artisti e i giovani del Meeting con un workshop sul tema “Musica e Parole”. Un’occasione da non perdere per tutti i giovani che vogliono investire su un futuro musicale: per partecipare ci si può prenotare sull’app “Meeting Rimini”.