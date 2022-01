Meglio al Cinema con “Il potere del cane” di Jane Campion

Da lunedì 31 gennaio a mercoledì 2 febbraio al cinema Tiberio di Rimini è in programma, per la rassegna Meglio al Cinema, il nuovo film di Jane Campion Il potere del cane con Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons e Kodi Smit- McPhee. Proiezioni ore 21, mercoledì anche alle ore 17, la proiezione di martedì 1 febbraio è in versione originale con sottotitoli in italiano, prezzo unico € 5,00.



L’accesso alla sala è consentito solo dietro esibizione del super green pass, con indosso mascherina ffp2 (obbligatoria). Posti numerati.