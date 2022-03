MEI, il Meeting delle Etichette Indipendenti compie 25 anni e sbarca a Rimini

Dal 27 al 29 marzo sbarca a Rimini MEI25, il Meeting delle Etichette Indipendenti che quest’anno festeggia il 25° anno di nascita del marchio utilizzato per la prima volta nel 1997.

Il Mei insieme a AudioCoop e al gruppo Obiettivo DJ Producer che coinvolge anche Esibirsi, Sils, Convention Deejay e Midance e in collaborazione con Figurine Forever sarà ricco di incontri. Sarà disponibile una postazione di consulenza e diversi gli incontri formativi e le conferenze che si svolgeranno nella tre giorni.

Domenica 27 marzo 2022 alle 17,30 all’Arena Centrale ci sarà la presentazione del MEI25 a cura di Giordano Sangiorgi, organizzatore del Meeting delle Etichette Indipendenti. Tra gli ospiti artisti, cantautori, dj e rapper Doro Gjat, Ognibene, Max Monti, Bodam Project e altri ospiti in via di definizione.

All’interno dello stand MEI insieme a AudioCoop e Obiettivo Dj appuntamento con i seguenti incontri:

- Presentazione di Obiettivo DJ Producer: realtà aderenti, servizi e sito di riferimento.

- “Lavoratore dello spettacolo: da emergente ad emerso” (esibirsi in regola, e diritti/doveri del lavoro dello spettacolo) a cura di Giuliano Biasin di Esibirsi soc.coop.

- La nuova licenza SIAE, l’istituzione e l’albo dei dj, a cura di Filippo Régis.

- Il fattore strategico dell’associazionismo e delle collecting, a cura di Giordano Sangiorgi.

- Demo di prodotti o presentazione di alcuni controller per dj, a cura di Federico Doria.

- La radiofonia indipendente: intervista a Paolo Rossato e Roberto Ferrari.

Lunedì 28 marzo 2022

Gli appuntamenti saranno con:

- Réunion di DB Mafia, meeting del collettivo capitanato da Gianluca De Bellis con dj set in streaming, discussione sul tema della produzione musicale, remix e bootleg.

- “Come utilizzare nel modo corretto i social per promuovere la propria attività artistica” a cura di Marco Forconi (responsabile Marketing di Esibirsi soc. coop.)

Lunedì 28 marzo alle ore 18 Incontro on line dallo stand del MIR Tech del MEI su: conoscere tutti i propri diritti: d’autor, copia privata, connessi. Incontro con Alceste Ayroldi, Claudia Barcellona e Fiorenza Gherardi. Coordinano l’incontro Giordano Sangiorgi e Claudia Barcellona con Giuliano Biasin e Massimo Della Pelle.

Come aprire una casa discografica? Come viene regolato il diritto d’autore su internet? Fresco di pubblicazione con la casa editrice Arcana sia in formato cartaceo che e-book, il libro La legislazione dello spettacolo e il diritto d’autore nelle opere musicali è una guida completa e puntuale per il musicista e gli addetti ai lavori, che fa il punto sulle professioni nel mondo dello spettacolo e sul diritto d’autore nelle opere musicali. A scriverlo è Alceste Ayroldi, noto critico musicale, saggista e docente di music business e legislazione presso il Master del Saint Louis College di Roma, la University of the West of Scotland (Italy Campus) e il Berliner Hochschule für Technik (università statale di Berlino). Nella sua carriera ha intervistato centinaia di artisti di fama internazionale – come Pat Metheny, George Benson, David Bowie, Ringo Starr, Santana, Brian Ferry, Billy Cobham, Enrico Rava, Paolo Fresu, Stefano Bollani, Danilo Rea, Richard Galliano, Dhafer Youssef, Carl Palmer, Brad Mehldau, Trilok Gurtu e John McLaughlin – grazie alla sua lunga collaborazione con la rivista Musica Jazz, con Jazzitalia e altre riviste. Coordinatore artistico del Multiculturita Europe Contest, e consulente di diverse realtà musicali italiane, Ayroldi ha concepito questo prezioso lavoro di scrittura come un manuale di facile consultazione e comprensione, che fa luce su aspetti generalmente più ostici della professione musicale.

Articolato in due parti, il libro affronta aspetti teorico-pratici che coinvolgono la quotidianità di chi si occupa di spettacolo: la prima parte descrive l’apparato legislativo che regolamenta il settore dello spettacolo con tutti gli adempimenti e gli aspetti contrattuali, mentre la seconda si sofferma sul diritto d’autore delle opere musicali. Nel volume trovano chiarezza diverse tematiche cruciali: dal contratto di edizione a quello con la casa discografica, la tutela del gruppo musicale, la tutela della proprietà intellettuale, le differenze tra il diritto d’autore e il copyright, il plagio musicale; le società di gestione collettiva dei diritti d’autore, i diritti connessi, nonché la contrattualistica di riferimento.

Il libro è acquistabile in tutte le librerie e negli store online sia in formato cartaceo che e-book. Nelle prossime settimane, Alceste Ayroldi sarà protagonista di diversi eventi gratuiti di presentazione del libro: un’occasione importante per apprendere direttamente dalla sua voce alcune nozioni utili alle professioni nel music business, e non solo.

Per info: segreteria@materialimusicali.it



