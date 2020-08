"Melodj Mecca": una grande serata sulla spiaggia con i mostri sacri dell'Afromusic

Sabato 29 agosto al Beky Bay sulla spiaggia di Igea Marina ritorna Melodj Mecca, un evento unico che rievoca gli anni d'oro della Riviera.

Una notte di musica e divertimento dove si alternano in consolle i mostri sacri dell'Afromusic in Italia: Dj Pery, Dj Shamah, Dj Raba, Dj Fary, Dj Ghigo, pronti a far ballare il pubblico a piedi nudi sulla sabbia con gli occhi chiusi e le braccia al cielo.