Appuntamento "Ai Confini": torna la rassegna culturale "Melting Pot" al Mulino Sapignoli

Nel pomeriggio di domenica 19 novembre (ore 15:00), torna l'appuntamento con Melting Pot, la rassegna culturale e letteraria che affronta alcuni nodi cruciali della contemporaneità.

La sala del Museo Mulino Storico Sapignoli a Poggio Torriana, accoglierà all'interno dei propri spazi la seconda edizione della rassegna culturale e letteraria, dal titolo “Ai confini”.

L’iniziativa di Aiep Editore San Marino, in collaborazione con gli Amici del Mulino Sapignoli APS, con il contributo ed il patrocinio delle Pari Opportunità della Provincia di Rimini e il patrocinio del Comune di Poggio Torriana, prevede l’intervento di studiosi, scrittori, e operatori coinvolti a vario titolo in processi di dialogo fra i popoli.

Verrà riproposta la formula che unisce l’analisi su romanzi di autori originari di paesi cosiddetti del Sud del mondo, con il dibattito sui più stretti temi dell’attualità.

I contributi dei relatori accompagneranno infatti la presentazione dei libri della collana Melting Pot, nata nel 1993 da un’idea di Eleonora Forlani e Teresa Palazzolo, edita da Aiep e volta a promuovere la letteratura africana lusofona e francofona, asiatica e sud americana. La collana ha l’intento di favorire la conoscenza di società le cui letterature sono spesso ritenute minori. E’ invece proprio questa la scrittura che ci mette in contatto con una ricchezza capace di contaminare la tradizione letteraria europea e generare, finalmente, l’unica vera cultura del nostro tempo.

Questa seconda stagione della rassegna si propone di creare, attraverso tre incontri, una via, metaforica e letteraria, verso margini sociali e geografici, per riflettere su realtà spesso così estreme da essere a stento vivibili, oltre che difficilmente pensabili da chi ha già trovato un proprio radicamento ed equilibrio sociale.

L’accento di ogni incontro sarà posto dunque su quei gruppi etnici e sociali che si trovano ai margini della società occidentale, a latere o completamente estromessi e vittime di soprusi come nel caso della storia di una donna, Mariella Mehr, che nella scrittura ha trovato una personale forma di cura per gli effetti delle discriminazioni subite e che con la scrittura ha sempre combattuto a favore degli emarginati: nomadi, donne, bambini, omosessuali, malati psichiatrici.

Ai margini della società occidentale si trovano anche culture geograficamente lontane, come quella di Capo Verde e quella senegalese, descritte negli altri due libri proposti, dove quotidianità e anche relazioni di genere sono ancora governate da leggi ancestrali che, tramite la letteratura, riescono a salire in superficie per essere conosciute e diventare oggetto di riflessioni che possano portare non solo a maggiori consapevolezze ma anche, ci si augura, a stimoli per azioni concrete volte a una stabile integrazione sociale e interetnica.

La rassegna si rivolge a chi sente la necessità di affrontare le contraddizioni di una società contemporanea opulenta e tecnologicamente avanzata eppure così piena di problemi irrisolti e ha il desiderio di indagare le culture del cosiddetto Sud del mondo, per uscire dallo stereotipo di una cultura occidentale preminente al fine di confrontarsi con altri popoli, in una visione di parità e pari opportunità.

Il primo appuntamento, dal titolo “Gli occhi sulla periferia di Dakar”, oltre a vedere la presenza di relatori che inquadreranno la figura di Sembène Ousmane, uno dei più importanti scrittori e registi del cinema africano, e la cultura di cui si fa portavoce, indagherà la fredda realtà della periferia di Dakar disegnata attraverso due suoi racconti che affrontano gli scontri generazionali, familiari e di genere, fra mogli e mariti, padri e figli. Protagonista è la povertà che rende precaria la vita, nel contrasto con la ricchezza di una ristretta cerchia di persone. Una compiuta riflessione sulla sopravvivenza dell’Africa dei villaggi, dell’Africa delle periferie e le opportunità di coloro che sfruttano le ricchezze di tutti. Durante questo primo appuntamento saranno tre giovani strettamente legati al mondo dell’editoria a introdurre il tema: “Gli occhi sulla periferia di Dakar”. Rachele Spizzo (Editor) interverrà su: Sembène Ousmane, pioniere del pensiero del mondo, Silvia Carli (Traduttrice editoriale): Linguaggi di frontiera e Nicola Morganti (Curatore della collana Melting Pot): Niiwam e Taaw, due racconti in piano sequenza. Durante l’incontro saranno trasmesse alcune sequenze video del film Niiwam tratto dall’African Film Library.

Il secondo appuntamento, in programma per il 21 gennaio 2024, racconterà l’emarginazione dei nomadi, delle comunità che si muovono dentro e fuori la società, venendone, a volte, violentate e così profondamente da sviluppare odi incurabili, com’è accaduto alla grande scrittrice Mariella Mehr, scomparsa il 5 settembre 2022.

Con il terzo appuntamento vivremo il clima fra realtà sociale e storie fantastiche delle isole di Capo Verde. Sarà la scrittura di Orlanda Amarilis a farci scoprire queste isole vulcaniche, dove alla fame endemica provocata dalle siccità ricorrenti, la popolazione ha reagito con un adattamento ai limiti della sopravvivenza o con l’emigrazione. Scrive Maria De Lourdes Jesus nell’introduzione al libro: “Ho sempre avuto una grande stima per questa nostra autrice. I motivi sono principalmente due: il primo è dovuto al fatto che fra gli scrittori capoverdiani, Amarilis è l’unica che dedica la maggior parte dei suoi scritti alle donne delle nostre isole. Il secondo è dovuto alla profonda sensibilità che rivela nel descrivere il nostro ambiente culturale, fino ai minimi dettagli.”

Ogni appuntamento sarà accompagnato da degustazioni di prodotti tipici locali offerti dall’Associazione gli Amici del Mulino Sapignoli APS.

Per esigenze organizzative, dati i posti limitati è necessaria la prenotazione