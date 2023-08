"Memorabilia" e Misano World Circuit uniscono le forze, per un party adrenalinico ed esclusivo

Prezzo non disponibile

Sabato 9 settembre (dalle ore 18:00 alle ore 1:00), Misano World Circuit, Dorna, Red Bull e Cocoricò "uniscono le forze" pronti a dare vita a Memorabilia@Misano World Circuit , un evento straordinario, nato da una collaborazione senza precedenti per il primo di una serie di eventi targati Cocoricò.

Il Misano World Circuit, intitolato a Marco Simoncelli, accoglierà il Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini da venerdì 8 a domenica 10 settembre 2023.

La manifestazione, diventata un appuntamento imperdibile a livello globale per gli appassionati delle due ruote, offrirà uno spettacolo unico e indimenticabile nella Riders’ Land, nel cuore della Motor Valley, territorio che racchiude il meglio del motorismo italiano e mondiale.

Un evento in cui convivono molteplici suggestioni: l’atmosfera che accoglie il circus, lo spettacolo delle gare, nelle quali sono protagonisti tanti campioni nati e cresciuti vicini al circuito.

Si aggiunge un ulteriore tassello, la collaborazione con un’eccellenza del territorio nel mondo del clubbing internazionale: l’iconico club Cocoricò, tra i punti di riferimento della scena elettronica nazionale e internazionale degli ultimi decenni, trasferirà per l’occasione la sua storica serata MEMORABILIA all’interno di MWC.

Memorabilia, il party che ripercorre trent’anni memorabili di storia del Cocoricò, con i dj e gli artisti che ne sono stati i protagonisti principali e hanno contribuito in maniera fondamentale a rendere il Cocoricò il club italiano di culto per antonomasia, con il loro eclettismo e la loro fantasia, sarà ospitato per la prima volta negli spazi del celebre circuito motociclistico di Misano Adriatico, che accoglieranno migliaia di persone.

On stage:Cirillo, Saccoman, Ricci Dj, Principe Maurice, Claudio Di Rocco, Federica Baby Doll. A questi, saliranno sul palcoscenico due icone mondiali dell’elettronica: il produttore e dj tedesco Timo Maas e il leggendario maestro del mixer da New York Danny Tenaglia.