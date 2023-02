Proseguono gli appuntamenti a teatro: in scena lo spettacolo "Dialoghi degli dei"

Intero: 10€, Ridotto (over 65 e under 26): 8€

Prezzo Intero: 10€, Ridotto (over 65 e under 26): 8€

Continua la seconda parte di Mentre Vivevo, rassegna di teatro e arti del contemporaneo ospitata nella Sala Teatro (via Costa del Macello, 10 - Poggio Torriana).

Domenica 26 febbraio alle ore 17:30 sul palco della Sala Teatro tornano I Sacchi di Sabbia con lo spettacolo Dialoghi degli dei realizzato insieme a Massimiliano Civica. In scena: Gabriele Carli, Giulia Gallo, Giovanni Guerrieri, Enzo Illiano, Giulia Solano.

Scritti da Luciano di Samosata nel II secolo dopo Cristo, questi dialoghi si presentano come una raccolta di aneddoti e indiscrezioni su vizi e trasgressioni degli abitanti dell’Olimpo: gli scontri “familiari” tra Zeus ed Era, le continue lamentele per le malefatte di Eros, i pettegolezzi tra Dioniso, Ermes e Apollo.

In questo allestimento gli dei sono atterrati in una classe di un ginnasio, diventando oggetto concreto delle spietate interrogazioni con cui un’austera insegnante tormenta due suoi allievi.

Seduti ai loro banchi di scuola e con i calzoni corti, i due maturi studenti, interrogati su tresche e malefatte degli immortali sperimentano sulla propria pelle le ingiustizie della scuola, preludio alle future ingiustizie della vita.

Insieme per la prima volta I Sacchi di Sabbia e Massimiliano Civica si interrogano sul senso profondo della parola “intrattenimento”, alla divertita ricerca di forme desuete per “passare il tempo”, per vivere l’ozio e interrogare la storia.

«Perché bisogna vederlo? Perché dimostra come sia possibile fare del teatro uno strumento di divertito pensiero, come sia possibile ridere con i dialoghi di Luciano e sorridere delle piccolezze umane, di un mondo della scuola che nel bene e nel male ci appartiene e abbiamo tutti dentro […] I dialoghi degli dei è uno spettacolo di raro acume, in cui nel rito della scuola deflagra il portato classico in cui – sembrano dirci attori e regista – c'è molto del nostro presente. Insomma il mito ancora oggi ci può aiutare a leggere quello che consideriamo questione del nostro presente. Tutto questo sul palcoscenico viene agito e detto con grande leggerezza, con la dissacrante ironia toscana e un'attenzione alla misura che stupisce sempre, anche se è la marca estetica di Massimiliano Civica».

La compagnia I Sacchi di Sabbia nasce a Pisa nel 1995 e si distingue per la capacità di far incontrare tradizione popolare e ricerca spingendosi di volta in volta nell’esplorazione creativa di terreni diversi, dalla letteratura al cinema, dal fumetto all’opera. La compagnia ha ricevuto un Premio UBU Speciale nel 2008.