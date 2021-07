Mentre Vivevo, Marina Massironi e Nicoletta Fabbri portano in scena “La somma di due - Sorelline”

Venerdì 16 luglio alle ore 21, Marina Massironi, attrice di teatro, cinema, televisione, e Nicoletta Fabbri, attrice e autrice, porteranno in scena al Teatro Aperto di Poggio Torriana “La somma di due - Sorelline”. Lo spettacolo rientra tra gli appuntamenti di Mentre Vivevo, la rassegna di teatro curata da quotidianacom, giunta alla sua sesta edizione. Due sorelle adolescenti, Angelica e Carlotta, vengono separate dal divorzio dei genitori. Una con la madre, l’altra con il padre in un’altra città. Si mancano, si accusano, si scrivono, si rincorrono per non perdersi. Perché le sorelle sono quelle che ti aiutano a misurare la strada, a comunicare con il resto del mondo in momenti di apparente o reale difficoltà, sono un complice o un ostacolo da spianare per diventare quello che sei, sono quel folletto che ti riprende quando sei smarrito, quel demone che implacabile ti spinge a fare i conti con te stesso e la vita. Lidia Ravera disegna con linguaggio fresco, ironico e fortemente critico, come si addice alla sua penna, quel legame naturale eppure misterioso che unisce due esseri umani dalla nascita, collocandolo nella confusione esistenziale e sentimentale di un mondo sempre più segnato dalla mancanza di rapporti reali, e spingendoci inevitabilmente a indagare il nostro profondo e umano bisogno di “sorellanza”. Gli spettacoli iniziano alle ore 21 (intero 10 euro, ridotto 8 euro). Posti limitati, consigliata la prenotazione: 327 119 2652.

