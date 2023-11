"Mentre Vivevo", rassegna di teatro e arti del contemporaneo a Poggio Torriana

intero € 10; ridotto (over 65 e under 26) € 8.

Continua Mentre Vivevo, rassegna di teatro e arti del contemporaneo giunta alla sua nona edizione, grazie alla cura di quotidianacom e al sostegno del Comune di Poggio Torriana, nella Sala Teatro (via Costa del Macello 10, Poggio Torriana).

Domenica 3 dicembre alle 17.30 torna a Poggio Torriana Gioia Salvatori con Cuoro di Natale, un tentativo sghembo di riflettere intorno agli interrogativi che porta con sé la fine dell'anno: il rito del cenone natalizio, i regali, la sciarpa, i calzini, la poesiola ritti sulla sedia, i buoni propositi per l'anno che arriva e le favole di Natale che ci generano la dermatite atopica.

Cuoro è sempre Cuoro, ma questa versione affronta tutti i temi cari alle festività.

«Un appuntamento che ci induce a tornare a quando eravamo piccoli e godevamo delle festività, circondati dai parenti, a cui ancora oggi dobbiamo rendere grazie per averci indotto a lunghi ed esosi percorsi psicoanalitici, di cui attendiamo gli effetti positivi», come sottolinea Gioia Salvatori.

«Infine, per gli amanti del dramma, la domanda che ci induce al consumo massivo degli ansiolitici: che fai a Capodanno? Questo e altri croccanti espedienti per scavallare l’anno col consueto ottimismo. Il tutto senza la mediazione di un professionista della psiche il quale, coi nostri soldi, passa certamente le vacanze in una lussuosa isola tropicale».

Cuoro di Natale: la risposta che non ti aspettavi, essendo che proprio non avevi fatto la domanda. Invece eccola. Eh

Gioia Salvatori frequenta a Roma il Centro Teatro Ateneo dove incontra maestri del teatro tradizionale e contemporaneo. Studia a Parma al Teatro Due e nel 2012 apre il blog “Cuoro” dove affronta temi legati alla satira di costume. Nel 2014 dal blog viene tratto lo spettacolo. Nel 2021 partecipa al programma tv Propaganda Live come autrice/attrice e allo spettacolo “Vieni avanti cretina” diretto da Serena Dandini.

Ingresso: intero € 10; ridotto (over 65 e under 26) € 8.

Al termine aperitivo in compagnia dell’artista.

Info e prenotazioni: 327 119 2652 (anche Whatsapp).

Prossimo appuntamento: venerdì 8 dicembre alle 15.15 il film d’animazione Encanto e a seguire l’inaugurazione del presepe al Museo Mulino Sapignoli.