“Mercatini di primavera” nel centro di Bellaria artigianato artistico, piante e fiori

Sabato 9 e domenica 10 aprile, l’Isola dei Platani, nel cuore di Bellaria Igea Marina, ospiterà il ritorno dei “Mercatini di Primavera”, con il caratteristico mercatino dedicato all’artigianato artistico, alle piante e ai fiori, con tanti prodotti enogastronomici tipici, naturali e del territorio a chilometro zero. In piazzetta Fellini sarà allestita una suggestiva mostra di aquiloni a cura di Rimini Vola, che presso il lungomare Colombo organizzerà anche, sabato dalle ore 10.00 e domenica dalle ore 9.30, l’aquilonata sul mare dal titolo “Fili nel vento”. Domenica 10 aprile dalle ore 15.00, piazza Matteotti sarà poi dedicata ai piccoli curiosi, con la presenza del ludobus “Giochi di una volta” e dei suoi giochi realizzati in legno e materiale di recupero, per il divertimento di bambini, ragazzi, genitori e nonni.