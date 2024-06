Artigianato, antiquariato, articoli curiosi e giochi usati: l’offerta dei mercatini estivi di Riccione

La passeggiata per i vicoli di Riccione diventa ancora più interessante con le proposte artigianali e uniche dei mercatini estivi allestiti nei vari quartieri, un’occasione per curiosare tra le bancarelle che invita anche a scoprire i luoghi meno conosciuti della città, godendo dell’ospitalità di bar, ristoranti e attività commerciali.

Ogni lunedì fino al 9 settembre (dalle ore 16:00 alle 24:00) viale Cilea e i Giardini Alba ospitano i “Mercatini dell’Alba di hobbisti e artigiani” a cura dell’ Associazione Riccione Alba e del Comitato Promoalba-Via Dante.

Ogni martedì fino al 10 settembre (dalle ore 16:30 alle 24:00) è la volta del “Mercatino di viale Tasso” allestito in viale Tasso fino all’incrocio con via Angiolieri, curato dall’Associazione Tasso Goethe.

Nelle giornate del mercoledì (dalle ore 17:00 alle 24:00) torna il tradizionale appuntamento di “Non solo rétro - Mercatino di cose utili, inutili e curiose” nei viali Gramsci e San Martino, a cura dell’Associazione Riccione Abissinia e in programma fino al 18 settembre, cui si aggiunge il mercatino “Marano Maker” in piazza Moravia Lungomare Shakespeare, in programma fino a mercoledì 11 settembre dalle ore 16:00 alle 24:00, a cura del Comitato Riccione Nord.

I “Mercatini dell’Alba di hobbisti e artigiani” tornano anche il sabato dalle ore 16:00 alle 24:00 e fino al 7 settembre , con le bancarelle che cambiano location e si spostano sul Lungomare Goethe, nella piazzetta nei pressi della zona balneare 115.