La primavera sboccia nell'Isola dei Platani: tornano i mercatini di artigianato, fiori e prodotti enogastronomici

Sabato 13 e domenica 14 aprile, il cuore di Bellaria Igea Marina, in particolare l'Isola dei Platani, ospiterà i “Mercatini di Primavera”, caratteristico e apprezzato mercatino dedicato all’artigianato artistico, alle piante e ai fiori, ai prodotti enogastronomici tipici, a quelli naturali e del territorio a chilometro zero: appuntamento in entrambe le giornate a partire dalle ore 10:00.

Nella giornata di domenica 14 aprile, Piazzetta Fellini (Le Vele), a partire dalle ore 15:00, spazio all’arte e alla cultura con “Movimenti di Primavera Quando la Tela diventa Realtà”. Verrà aperta al pubblico un'esposizione di quadri e installazioni a tema primaverile, con la partecipazione degli artisti di "Bell’Arte" e di "Tilt Danza e Teatro", che hanno curato questa iniziativa.