La primavera sboccia nell'Isola dei Platani: tornano i mercatini di artigianato, fiori e prodotti enogastronomici

Sabato 15 e domenica 16 aprile, il cuore di Bellaria Igea Marina, in particolare l'Isola dei Platani, ospiterà i “Mercatini di Primavera”, caratteristico e apprezzato mercatino dedicato all’artigianato artistico, alle piante e ai fiori, ai prodotti enogastronomici tipici, a quelli naturali e del territorio a chilometro zero: appuntamento in entrambe le giornate dalle ore 10:00 alle ore 21:00 circa.

Tra le curiosità di questa edizione, la mostra firmata Romagna Bonsai Club APS, dedicata ai bonsai e ai suiseki, l'arte giapponese di disporre pietre trovate in natura con un aspetto particolare in una maniera gradevole e in grado di favorire la meditazione. Allestita nei locali di piazzale Gramsci, sarà visitabile gratuitamente sabato e domenica con apertura dalle ore 10:00 alle ore 19:00.

Piazzetta Fellini sarà il polo della manifestazione dedicato ai bambini, con varie proposte di laboratori. Qui nel pomeriggio di sabato, i più piccoli potranno costruire un vero aquilone e poi decorarlo sotto la guida di un esperto. Domenica pomeriggio, invece, un momento tutto incentrato sulla natura, con un laboratorio realizzato della Fattoria Biologica ‘La Quiete del Rio” di Cesena. Nell’occasione, i bambini saranno chiamati a piantare un germoglio di insalata, costruiranno il proprio spaventapasseri e giocheranno a riconoscere la frutta e la verdura dell’orto, insieme al ‘verso' degli animali da fattoria.