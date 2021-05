Tornano i mercatini di primavera nell’isola dei Platani

Sabato 29 e domenica 30 maggio, il salotto di Bellaria Igea Marina ospiterà il mercato straordinario “Mercatini di Primavera”, ovviamente con la dovuta attenzione per il rispetto delle disposizioni per il contenimento ed il controllo della pandemia. Sabato e domenica, per l’interna giornata, sarà presente il mercato dedicato all’ artigianato artistico, piante e fiori, prodotti enogastronomici tipici, prodotti naturali e i prodotti del territorio a Km 0. Domenica 30 maggio, a partire dalle ore 15.30, torna La Strada degli Artisti organizzata dalla BIM Music Academy, la scuola di musica di Monia Angeli e Associazione Quattro Quarti. Sarà una Strada degli Artisti particolare e in linea coi tempi, le postazioni musicali infatti si affacceranno dai balconi dell'Isola dei Platani per regalare agli ospiti un piacevole sottofondo musicale. Musica per tutte le orecchie e tutti i gusti dal Jazz al Rock, dal Pop alla musica cantautorale. Si alterneranno: Manuela Evelyn Prioli e Simone Migani, Filippo Meneguez e Marco Antolini duo e poi la BIM Music Station con Gaia Belletti, Lucia Traversi, Luisa Scala, Deborah Panarese e Davide Leggieri. Piazzetta Fellini (Le Vele) invece sarà riempita dai pittori di “Santarcangelo dei Pittori” una realtà nata negli anni '80 e che comprende ormai una ventina di artisti che, con il proprio stile e i propri colori, contribuiscono a portare avanti la tradizione, uscendo fuori dai propri studi per incontrarsi e condividere con il pubblico la passione per la pittura.