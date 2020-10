Confermato l'appuntamento con il mercatico tra vecchio e antico

Domenica 25 ottobre appuntamento mensile con “Il vecchio e l'antico, mercatino di antiquariato e moderniarato" organizzato da Promo D a San Giovanni in Marignano. L’edizione di domenica si svolgerà regolarmente tra via Vittorio Veneto e Piazza Silvagni, dalle ore 9.00 alle ore 19.00. Il mercatino di antiquariato, modernariato e collezionismo si svolge con continuità ogni quarta domenica del mese dal 1995 con interesse e partecipazione di pubblico. Gli espositori presenti offrono mobili, oggetti e tanto altro, per tutti i gusti, certamente in grado di soddisfare la curiosità dell’appassionato, del collezionista o del semplice visitatore.

L’evento si svolge in sicurezza secondo i protocolli vigenti e, per ottemperare al meglio alle misure anti Covid, in questo momento non espone abbigliamento usato. Nella giornata di domenica, inoltre, in occasione del mercatino, i volontari di Aps Pro Loco saranno disponibili sia al mattino che al pomeriggio per accompagnare turisti e visitatori a conoscere Palazzo Corbucci e la storia del borgo. Chi fosse interessato può recarsi direttamente al Palazzo (via XX Settembre). Per informazioni sul mercatino: Promo D: 0541.827254. Per informazioni sulle visite: Aps Pro Loco 0541.828124 e info@prolocosangiovanni.it