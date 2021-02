Torna il mercatino d'antiquariato "La casa del tempo"

Antiquariato, modernariato, vintage, numismatica, libri e vinili: il mercatino “La Casa del Tempo” torna in piazza Ganganelli a Santarcangelo e dintorni domenica 7 febbraio dalle ore 9 alle ore 19.

Come sempre, sono tanti gli espositori che troveranno posto sotto il porticato del palazzo comunale, in piazza Ganganelli e in via Rino Molari, per un appuntamento particolarmente apprezzato dagli amanti del collezionismo che si rinnova ogni prima domenica del mese.



Per rispettare le distanze di sicurezza ed evitare assembramenti, i banchi non saranno collocati sotto i portici di via Garibaldi e di piazza Ganganelli, come previsto dalle misure organizzative già da tempo adottate a causa all’emergenza sanitaria.