Le bancarelle del "Mercatino dei sogni di Natale" tornano ad animare per le festività il centro città

Sabato 3 dicembre alle ore 16:30 in programma l'inaugurazione ufficiale del “Mercato dei Sogni di Natale” di CNA nella sua cornice naturale in via Poletti/Piazza dei Sogni davanti al Museo Fellini.

Come sempre scenografiche le tradizionali casette in legno inserite in giochi di luci ed alberature di Natale adiacenti alla rocca Malatestiana, con la giostra ottocentesca francese e i suoi rimandi felliniani.

Il "Mercato dei Sogni di Natale" punta a valorizzare prodotti unici, originali e artigianali del territorio: ceramica, legno, gioielli, argento, stoffa, oggettistica natalizia. Spazio anche alle eccellenze del food con panettoni, dolci natalizi, biscotti da forno, prodotti di canapa, panini gourmet, i vini e gli olii della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini.



Fino a domenica 8 gennaio 2023 nel cuore della città il “Mercato dei sogni di Natale” sarà una presenza fissa. “Questo gruppo è diventato una comunità di artigiani che fa della qualità, dell’unicità e della creatività artistica il suo elemento di identità - puntualizza Lele Faetani Presidente di CNA Artistico Tradizionale Rimini - Il nostro claim non poteva cambiare: "artigiano, italiano, fatto a mano". Siamo tutti professionisti con partita iva, non c’è spazio per hobbisti, improvvisazione o per prodotti rivenduti, viene tutto realizzato a mano direttamente da noi”.