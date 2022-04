Mercoledì a colori, al via la nuova rassegna per i più piccoli in biblioteca

Al via il 27 aprile la nuova rassegna "Mercoledì a colori" alla Biblioteca comunale Alfredo Panzini di Bellaria Igea Marina. La rassegna, inserita nel cartellone nazionale del Centro per il libro e la lettura "Il maggio dei libri - Leggere fa crescere – 2022, prevede cinque appuntamenti rivolti ai più piccoli, tutti in programma alle ore 17.00.

Primo appuntamento è in programma il 27 aprile con un incontro dal titolo "Colori fatti a mano", una presentazione-laboratorio a cura di Rosaria Martellotta, archeologa e autrice del libro “Che biblioteca!” rivolto a bambini dai 4 ai 7 anni.