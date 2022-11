Mani in pasta per i più piccoli con "Le merende dei marinai", alla scoperta delle tradizioni culinarie marinare

Cavoli salati, mostarda, merluzzo stecchito, carne di montone, cipolle, fichi secchi, gallette. E che ne pensate dei cedri caramellati? O del “provveditore del biscotto”?

Forse un po’ eccessivo, non trovate? Ma allora che cosa mangiavano i nostri marinai a bordo delle navi durante le battute di pesca?

Attraverso un anello in grado di contenere tutto il mare, tutto il suo odore e tutto il suo sapore, scopriremo insieme le tradizioni dei pescatori, le stramberie della cucina e i segreti più dolci, quelli che custodivano nella loro sacca da viaggio. A voi, bambini e bambine, non resta che ascoltare e rimboccarvi le maniche: dovrete essere pronti a tutto, anche a mettere le “mani in pasta”.

Appuntamento al Museo della Regina sabato 19 novembre alle ore 17.00 con le ricette tratte dalle tradizioni culinarie marinare.