Messa Rock al porto all’alba di Ferragosto

Domenica 15 agost, alle 6.00 in Piazzale Capitaneria di Porto, don Marco Foschi (più comunemente conosciuto in città come “don Mark”) della Parrocchia Nostra Signora del Sacro Cuore, celebrerà la Messa Rock per la festa dell’Assunzione della Beata Vergine Maria. La funzione avrà luogo, alle prime luci del mattino immersi nel suggestivo panorama dell’alba sul mare.